O dólar caiu pela oitava sessão seguida e fechou esta terça-feira (29) cotado a R$ 5,63, no menor valor desde o início de abril.

Dólar hoje (30/4): moeda tem o menor valor do mês

O dólar registrou sua oitava queda consecutiva nesta terça-feira (29), encerrando o dia cotado a R$ 5,6305, uma desvalorização de 0,31%. Esse é o menor valor desde 3 de abril, quando a moeda americana fechou a R$ 5,6285.​

A sequência de baixas reflete um alívio no sentimento de risco global e sinais de enfraquecimento da economia dos Estados Unidos, fatores que impulsionaram moedas de países emergentes, especialmente na Ásia e América Latina. ​

Nos Estados Unidos, o índice Dow Jones subiu 0,75%, acompanhando o otimismo dos investidores diante de dados econômicos mais fracos, que podem indicar uma postura mais cautelosa do Federal Reserve em relação à política de juros. ​

Analistas apontam que a continuidade da desvalorização do dólar dependerá do desenrolar da economia americana e das decisões do Fed nos próximos meses.​

