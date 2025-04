Dólar hoje (29/4): sobe 0,09% após dados de emprego nos EUA

Acompanhe a cotação do Dólar nesta terça-feira, 29 de abril

O dólar comercial nesta esta terça-feira (29) registrou leve alta de 0,09%, cotado a R$ 5,653 na venda. O movimento reflete a reação dos investidores a dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos e a expectativas em relação à política monetária americana.​

O relatório JOLTs, divulgado nesta manhã, mostrou uma queda de 288 mil nas vagas de emprego em aberto em março, totalizando 7,192 milhões. Apesar da redução, o número de demissões também caiu, indicando resiliência no mercado de trabalho norte-americano.​

No cenário doméstico, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, participou de entrevista coletiva sobre o Relatório de Estabilidade Financeira (REF), em Brasília. A autoridade monetária também realizou leilão de até 20 mil contratos de swap cambial tradicional para rolagem do vencimento de 2 de junho de 2025.​

No mercado futuro, o contrato de dólar com vencimento mais próximo subiu 0,01%, a R$ 5,658. Já o dólar turismo foi negociado a R$ 5,699 na compra e R$ 5,879 na venda.​

A moeda norte-americana também registrou ganhos frente a outras divisas, como o euro, o iene, o peso mexicano e o rand sul-africano. Esse movimento foi impulsionado por sinais de alívio na política comercial dos EUA, com autoridades indicando a redução de tarifas sobre peças automotivas importadas.​

Na véspera, a moeda havia fechado em baixa de 0,73%, a R$ 5,6485.