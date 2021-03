Dólar hoje 16/03/2021 – moeda recua e fecha o dia a R$ 5,61

A moeda norte-americana teve queda de 0,36% nesta terça-feira. A cotação do dólar hoje (16/03/2021) recuou e terminou o dia cotado a R$ 5,61 ante o real, na venda. Isso acontece após uma véspera positiva para a moeda, que teve um acréscimo de R$ 0,08 em seu valor, e fechou o primeiro dia da semana em R$ 5,64.

Diversos fatores, principalmente do cenário conturbado político brasileiro, em meio a pandemia da Covid-19, influenciaram o dólar hoje, que operou em queda desde o começo do dia, com uma desvalorização de 0,77%. A economia foi movimentada por grandes expectativas em relação à política monetária. O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) deve definir amanhã, sua taxa básica de juros com o Banco Central.

Ainda próximo das 10h10 da manhã, a moeda norte-americana já apontava para uma decrescente, que se estabilizou perto do fim da tarde. As informações foram confirmadas pelo portal UOL e o site da revista EXAME.

Dólar hoje 16/03/2021 – Ações

A principal bolsa de valores do Brasil, o Ibovespa, também fechou em queda, assim como o dólar, hoje, terça-feira (16/03/2021). A troca do ministro da Saúde, em meio a situação de calamidade que o país enfrenta por conta da COVID-19, reverberou no mercado financeiro. O médico cardiologista Marcelo Queiroga assume agora o cargo que antes era ocupado por Eduardo Pazuello.

Quanto ao cenário internacional, as bolsas de valores norte-americanas apresentaram diferentes desempenhos ao longo do dia. Hoje também aconteceu uma reunião importante nos EUA, o comitê do Banco Central americano (Fed) se reúne com o Fomc (Federal Open Market Committee) ainda amanhã, para definir as taxas de juros.

Segundo especialistas ouvidos pela EXAME, a queda do dólar ante o real foi favorecida pelos “ganhos de moedas emergentes”. As expectativas para a política monetária brasileira estão altas. A volta do auxílio emergencial também deve movimentar a economia. A PEC Emergencial já foi aprovada pelo Congresso Nacional.

Acompanhe as principais notícias do dólar no DCI Digital.