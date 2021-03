Dólar hoje 22/03/2021 – moeda fecha a R$ 5,51

Após se manter em baixa nos últimos quatro dias, o dólar hoje (22/03) voltou a apresentar uma leve alta ante o real, fechando o dia a R$ 5,51 na venda. A moeda norte-americana terminou esta segunda-feira se sobressaindo com R$ 0,033 a mais. A alta foi bastante instável ao longo do dia.

Segundo informações da Agência Brasil, diversos cenários influenciaram a cotação do dólar hoje, com ênfase na economia turca, que foi surpreendida com a mudança de presidente do Banco Central (BC) do país. A situação da pandemia da Covid-19 também esteve presente entre marcadores importantes para o mercado, no Brasil, em especial. O país continua atingindo números altos e preocupantes em relação aos casos de internações e mortes provocadas pelo vírus.

A Europa também se mostrou preocupada com a possível segunda onda da pandemia. O anúncio de novas medidas para conter a disseminação do vírus, incluindo lockdown e isolamento social, abalaram o crescimento econômico global. Já no sentindo econômico, a arrecadação federal brasileira chamou atenção e influenciou o dólar hoje.

Após uma queda em janeiro, a arrecadação teve como número total R$ 127, 74 bilhões somente no mês de fevereiro. Em comparação ao mesmo período do ano anterior, a receita obteve alta de 4,3%, sem incluir a inflação do IPCA.

Dólar e ações hoje – 22/03/2021

O Ibovespa, da B3, teve baixa nesta segunda-feira. O principal indicador de investimentos do Brasil fechou hoje aos 114.979 pontos, com recuo total de 1,07%. A visão geral do mercado de ações e do dólar hoje foi bastante instável, com variantes que atuaram com força na economia, apesar de a moeda ter se mantido praticamente estável.

Qual o câmbio hoje?

O dólar comercial, negociado nas bolsas de valores, não é mesmo da moeda vendida no câmbio para fins turísticos. O dólar hoje, para quem comprou ou vendeu, foi cotado a R$ 5,70 ante o real. Ou seja, US$ 1 = R$ 5,70.

