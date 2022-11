É possível fazer consulta do Auxílio Brasil no Dataprev?

Mais de 20 milhões de famílias estão inscritas e recebendo o Auxílio Brasil em 2022. O benefício paga R$ 600,00 para a população mais vulnerável do país, mas como saber quando vou receber as parcelas ou se estou com a situação regular? Tem como fazer pelo Dataprev? Veja como verificar seu auxílio.

Como fazer a consulta do Auxílio Brasil?

Não é possível fazer a consulta do Auxílio Brasil no Dataprev. A plataforma foi criada em 2021 para que os beneficiários consultassem seu auxílio emergencial, que foi extinto no ano passado, dando lugar ao programa atual. O site ainda está disponível para verificar dados relacionados ao antigo auxílio. No entanto, há outras formas de fazer a consulta do Auxílio Brasil.

Aplicativo do Auxílio Brasil

Baixe o aplicativo do Auxílio Brasil, disponível para IOS e Android; Abra o aplicativo e clique em “Acessar”; Coloque seus dados, CPF e senha, para entrar na sua conta; Feito isso, a situação do auxílio estará descrita no app.

Telefone

Além disso, também é possível tirar dúvidas sobre o programa pelo telefone da Caixa Econômica Federal, 111, ou no Ministério da Cidadania 121. Para saber sua situação, o beneficiário deve ter em mãos seus documentos pessoais para fazer a identificação ao atendente de algum dos órgãos.

Como se cadastrar no Auxílio Brasil?

Para entrar no Auxílio Brasil, é preciso se cadastrar no CadÚnico. Para isso, o indivíduo pode baixar o aplicativo “CadÚnico” e fazer seu pré-cadastro. Também é possível fazer essa inscrição pelo site do governo.

Nessa etapa, o membro responsável pela família, chamado de responsável familiar (RF), deve colocar seus dados e dos outros membros. Feito isso, o RF tem até 240 dias para ir até ao posto de atendimento do Cadastro Único completar seu cadastro, essa parte deve ser feita presencialmente. O RF precisa ter, no mínimo, 16 anos e, preferencialmente, ser mulher.

Após completar seu cadastro do CadÚnico, não é preciso fazer mais nada. O Ministério da Cidadania seleciona as famílias para participar dos programas sociais de forma automática. Então, se os membros familiares se encaixarem nos requisitos do Auxílio Brasil, eles passarão a receber o benefício.

Requisitos

Para receber o auxílio, é preciso que as famílias estejam em três situações:

Situação de extrema pobreza: Renda familiar de até R$ 105,00 mensal

Situação de pobreza: Renda familiar entre R$ 105,00 e R$ 210,00

Situação de emancipação: Famílias que já saíram da linha de pobreza, mas ainda recebem menos de R$ 500,00 por mês têm direito a mais dois anos do programa.

O Auxílio Brasil vai ser antecipado em novembro?

Como o governo federal antecipou o pagamento do auxílio em outubro, ficou a dúvida se o mesmo seria feito nos meses seguintes. No entanto, não houve nenhum comunicado a respeito do adiantamento do depósito do benefício. Portanto, o calendário do Auxílio Brasil deve seguir o mesmo que foi publicado no começo de 2022. Esse mês, o pagamento será feito entre os dias 17 e 30. Veja as datas:

NIS final 1: 17/11, quinta-feira;

NIS final 2: 18/11, sexta-feira;

NIS final 3: 21/11 , segunda-feira;

NIS final 4: 22/11, terça-feira;

NIS final 5: 23/11, quarta-feira;

NIS final 6: 24/11, quinta-feira;

NIS final 7: 25/11, sexta-feira;

NIS final 8: 28/11, segunda-feira;

NIS final 9: 29/10, terça-feira;

NIS final 0: 30/11, quarta-feira.

Datas de dezembro

A última parcela do Auxílio Brasil 2022 será paga em dezembro, entre os dias 12 e 23.

NIS final 1: 12/12, segunda-feira;

NIS final 2: 13/12, terça-feira;

NIS final 3: 14/12, quarta-feira;

NIS final 4: 15/12, quinta-feira;

NIS final 5: 16/12, sexta-feira;

NIS final 6: 19/12, segunda-feira;

NIS final 7: 20/12, terça-feira;

NIS final 8: 21/12, quarta-feira;

NIS final 9: 22/12, quinta-feira;

NIS final 0: 23/12, sexta-feira.

Terá 13° do Auxílio Brasil?

Embora Jair Bolsonaro (PL) tenha prometido dar a 13° parcela do auxílio para as mulheres beneficiadas pelo Auxílio Brasil a partir de 2023, nada foi confirmado. O presidente havia afirmado, em entrevista divulgada pelo Uol em outubro, que o pagamento extra seria realizado nos próximos anos, mas que estaria proibido de entrar em detalhes, por conta da lei eleitoral. Além disso, esse valor não estava dentro do orçamento de 2023 redigido pelo governo federal em agosto.

Para esse ano, no entanto, não houve nenhuma proposta a respeito. O que significa que o pagamento do benefício será feito apenas nos meses de novembro e dezembro no valor de R$ 600,00. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não comentou sobre uma 13° parcela do auxílio durante sua campanha, nem após sua eleição.