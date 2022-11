Auxílio Brasil terá 13° parcela a partir de 2023?

Com a proximidade do pagamento do programa, surge a dúvida se o Auxílio Brasil terá 13°. Durante sua campanha, o candidato derrotado Jair Bolsonaro (PL) havia prometido o pagamento extra do benefício a partir de 2023. No entanto, o governo federal não se manifestou mais a respeito do assunto.

Vem ver o que sabemos sobre o pagamento.

Auxílio Brasil terá 13°?

Diferentemente do que já aconteceu com o extinto Bolsa Família, o Auxílio Brasil não terá 13°. Até agora, o governo federal não se manifestou sobre o pagamento, e assim o calendário oficial do programa em 2022 deve seguir apenas com as parcelas de novembro e dezembro.

Até existe um projeto de lei com objetivo de aprovar o depósito do 13° para os beneficiários, PL nº 625/2022, de autoria do senador Alexandre Silveira (PSD-MG). No entanto, o texto está parado no Congresso desde o começo do ano.

Durante campanha à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou a prometer a inclusão do décimo terceiro do auxílio no orçamento a partir de 2023, mas apenas para às mulheres - que corresponde a 80% dos beneficiários do programa. A promessa foi feita em entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto, divulgada pelo UOL em outubro, mas perguntando de onde tiraria recursos para o extra, o então candidato alegou que não poderia entrar em detalhes, pois estava proibido pela lei eleitoral.

Contudo, após sua derrota nas urnas para o adversário Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o presidente não tocou mais no assunto. O que se sabe até o momento é que esse repasse extra não está no orçamento de 2023, que foi redigido pelo governo federal em agosto desse ano.

O candidato eleito também não se manifestou a respeito da 13° parcela após ter sido eleito ou durante sua campanha. Durante o governo Bolsonaro, o extinto Bolsa Família só fez o depósito extra no final do ano de 2019.

Vai continuar o Auxílio Brasil de R$ 600 em 2023?

Em julho desse ano, o governo federal criou a chamada PEC dos auxílios, que aumentava o valor do Auxílio Brasil de R$ 400,00 para R$ 600,00, além de ter criado outros benefícios. Foi alegado que essa PEC era de medida emergencial, já que é proibido aumentar programas sociais em ano de eleição. O Congresso Nacional aprovou a emenda e auxílio foi aumentado.

Então, restou a dúvida se essa quantia seria mantida em 2023 ou ficaria apenas até dezembro desse ano. Embora Bolsonaro (PL) tivesse prometido a manutenção do valor, o orçamento enviado em agosto previa o Auxílio Brasil de R$ 400,00 para os próximos anos. Então, a lei só garante o pagamento dos R$ 600,00 até o fim de 2022.

No entanto, o candidato eleito, Lula (PT), também prometeu manter o mesmo valor. Segundo as informações da Câmara Legislativa, os integrantes do governo eleito fizeram uma reunião com o relator-geral do Orçamento para 2023, senador Marcelo Castro (MDB-PI), no dia 3 de novembro, para propor uma PEC emergencial, que garante despesas inadiáveis no orçamento de 2023.

Além da manutenção do auxílio no valor de R$ 600,00, a proposta também inclui

e correção da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5000,00 por mês. Atualmente, estão isentos aqueles que recebem até R$ 1900,00. Além do adicional de R$ 150,00 para cada criança de até seis anos na família beneficiária.

De acordo com a equipe de transição, esses gastos são inadiáveis e estarão presentes no orçamento de 2023.

O calendário Auxílio Brasil de novembro será antecipado?

Em novembro, os beneficiários do auxílio vão receber o pagamento entre os dias 17 e 30, sem antecipação como aconteceu no mês passado. Portanto, os depósitos devem obedecer o cronograma oficial.

NIS final 1: 17/11, quinta-feira;

NIS final 2: 18/11, sexta-feira;

NIS final 3: 21/11 , segunda-feira;

NIS final 4: 22/11, terça-feira;

NIS final 5: 23/11, quarta-feira;

NIS final 6: 24/11, quinta-feira;

NIS final 7: 25/11, sexta-feira;

NIS final 8: 28/11, segunda-feira;

NIS final 9: 29/10, terça-feira;

NIS final 0: 30/11, quarta-feira.

Calendário Auxílio Brasil dezembro

Em dezembro, o pagamento do programa será feito entre os dias 12 e 23. Nesse mês, também haverá depósito do vale-gás.