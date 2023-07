Em 2023, quanto tempo demora para aprovar o Bolsa Família?

O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) já iniciou o pagamento do Bolsa Família e se prepara para mais cinco rodadas de depósitos até o fim do ano. Para aqueles que ainda esperam receber o benefício, fique atento a quanto tempo demora para aprovar o Bolsa Família em 2023.

Saiba se dá para negociar dívida do Fies no Desenrola Brasil

Leva quantos dias para ser aprovado no Bolsa Família?

O governo federa não estabelece um prazo para a aprovação no Bolsa Família e, por isso, não é possível determinar quanto tempo leva para que uma família seja aprovada após a inscrição no CadÚnico.

No entanto, é importante ressaltar que o Governo verifica todo mês os cadastros das famílias inscritas no programa antes de processar o pagamento. E é durante essa operação que novos beneficiários podem ser aceitos - enquanto outros excluídos por não cumprir as regras, entre outros.

Para ter acesso ao Bolsa Família é preciso que a renda por pessoa da família não ultrapasse R$ 218 mensais. Por exemplo, se em uma família com sete pessoas, o valor ganho mensalmente chega a um salário mínimo, atualmente em R$ 1.320, a renda de cada um é de R$ 188. Nesse caso, como está abaixo do limite de R$ 218 por pessoa, essa família terá direito a receber o benefício.

Além disso, é necessário que a família esteja inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. Esse cadastro é uma forma de conhecer melhor as famílias que precisam de ajuda e, assim, garantir que o benefício seja destinado a quem realmente precisa. Caso você já esteja cadastrado(a), certifique-se de que os dados estão atualizados.

Como saber se fui aprovado no Bolsa Família 2023?

O beneficiário pode consultar o status do Bolsa Família, se vai receber ou não, através do aplicativo Bolsa Família CAIXA. O acesso é realizado por meio do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e deve ser utilizada a senha que é usada nos aplicativos da Caixa.

Se o interessado não possui acesso à internet ou não conseguiu identificar pela internet se o benefício foi cancelado ou não, a recomendação do governo federal é ir até o CRAS e solicitar a situação do benefício. Isso será feito por meio do Sistema de Benefícios ao Cidadão (SIBEC), onde constam todas as informações do programa.

Por fim, o beneficiário pode reclamar da situação através do telefone 121, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. É possível ainda se informar no Fale Conosco do site www.mds.gov.br.

Datas de pagamento até o final do ano

Como a lista de beneficiários é atualizada até o fim do ano, veja as datas de depósito até o fim do ano e o possível dia do seu pagamento.

Agosto

NIS com final 1: 18 de Agosto

NIS com final 2: 21 de Agosto

NIS com final 3: 22 de Agosto

NIS com final 4: 23 de Agosto

NIS com final 5: 24 de Agosto

NIS com final 6: 25 de Agosto

NIS com final 7: 28 de Agosto

NIS com final 8: 29 de Agosto

NIS com final 9: 30 de Agosto

NIS com final 0: 31 de Agosto

Setembro

NIS com final 1: 18 de Setembro

NIS com final 2: 19 de Setembro

NIS com final 3: 20 de Setembro

NIS com final 4: 21 de Setembro

NIS com final 5: 22 de Setembro

NIS com final 6: 25 de Setembro

NIS com final 7: 26 de Setembro

NIS com final 8: 27 de Setembro

NIS com final 9: 28 de Setembro

NIS com final 0: 29 de Setembro

Outubro - Calendário Bolsa Família 2023

NIS com final 1: 18 de Outubro

NIS com final 2: 19 de Outubro

NIS com final 3: 20 de Outubro

NIS com final 4: 23 de Outubro

NIS com final 5: 24 de Outubro

NIS com final 6: 25 de Outubro

NIS com final 7: 26 de Outubro

NIS com final 8: 27 de Outubro

NIS com final 9: 30 de Outubro

NIS com final 0: 31 de Outubro

Novembro

NIS com final 1: 17 de Novembro

NIS com final 2: 20 de Novembro

NIS com final 3: 21 de Novembro

NIS com final 4: 22 de Novembro

NIS com final 5: 23 de Novembro

NIS com final 6: 24 de Novembro

NIS com final 7: 27 de Novembro

NIS com final 8: 28 de Novembro

NIS com final 9: 29 de Novembro

NIS com final 0: 30 de Novembro

Dezembro - calendário Bolsa Família 2023

NIS com final 1: 11 de Dezembro

NIS com final 2: 12 de Dezembro

NIS com final 3: 13 de Dezembro

NIS com final 4: 14 de Dezembro

NIS com final 5: 15 de Dezembro

NIS com final 6: 18 de Dezembro

NIS com final 7: 19 de Dezembro

NIS com final 8: 20 de Dezembro

NIS com final 9: 21 de Dezembro

NIS com final 0: 22 de Dezembro

VEJA: Por que o Bolsa Família diminuiu o valor?