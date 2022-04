Empréstimo Caixa Tem já está liberado? 7 dúvidas respondidas

Uma nova modalidade de empréstimo anunciada pelo governo nesta semana, tem gerado muitas dúvidas entre os brasileiros que têm interesse em obter créditos, seja para investir ou pagar dívidas. Diante disso, veja a seguir se o empréstimo Caixa Tem já está liberado e confira 7 perguntas respondidas sobre o tema.

1. Empréstimo Caixa Tem já está liberado?

Sim. O empréstimo Caixa Tem já está liberado para os brasileiros. A iniciativa está vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência e faz parte do Programa de Simplificação do Microcrédito Digital, que está sendo chamado de SIM Digital.

Essa modalidade foi criada por medida provisória com o objetivo de oferecer condições favoráveis aos empreendedores, de acordo com a capacidade de pagamento de cada um. Como o empréstimo Caixa Tem já está liberado, o novo programa vai utilizar recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para dar garantia para empréstimos a empreendedores populares.

2. Quem pode pegar empréstimo na Caixa?

Essa modalidade de empréstimo é voltada para quem tem intenção de impulsionar o próprio negócio, portanto, não é liberado para quem quer pagar dívidas pessoais, por exemplo. Sendo assim, tem direito de pegar o empréstimo Caixa Tem as pessoas físicas que realizam atividades ligadas à prestação de serviços informalmente.

Também pode solicitar o empréstimo Caixa Tem já está liberado quem possui registro como MEI (microempreendedores individuais) que atuam em atividade profissional há mais de 12 meses. Neste caso, é exigido que o empreendedor esteja dentro do limite de faturamento permitido para a categoria que, atualmente, é de até R$81 mil anual.

3. Quais as vantagens desse empréstimo?

O empréstimo SIM Digital – Crédito CAIXA Tem é mais uma opção para o empreendedor investir em seu próprio negócio, beneficiando tanto aqueles que já se formalizaram, como os demais que ainda atuam sem um CNPJ.

Dentre as suas vantagens para quem adere à essa modalidade de empréstimo, está o auxílio financeiro para o pagamento de fornecedores, além do salário de ajudantes e funcionários. O uso também é permitido para a quitação de contas de água, luz e aluguel, compra de matérias-primas e mercadorias para revenda, dentre outros que estejam relacionados ao empreendimento.

Além de conceder taxas de juros atrativos, essa nova modalidade de empréstimo também possibilita o acesso ao crédito por parte dos empreendedores que atualmente possuem algum tipo de restrição, os chamados negativados. Vale ressaltar que, mesmo que o empréstimo Caixa Tem esteja liberado para aqueles que possuem restrições, as regras dessa modalidade determinam que os interessados não podem ter endividamento superior a R$ 3 mil para terem acesso ao crédito.

4. Qual o valor do empréstimo do Caixa Tem?

O empréstimo Caixa Tem já está liberado e disponibiliza às pessoas físicas valores que variam entre R$ 300 a R$ 1 mil. Segundo a Caixa, o prazo para pagar é de até dois anos e juro a partir de 1,95% ao mês. Já para os microempreendedores individuais (MEIs), os valores solicitados podem ser de R$ 1,5 mil a R$ 3 mil.

A quantia recebida pode ser quitado em até 24 parcelas a uma taxa de juros a partir de 1,99% ao mês. É importante ressaltar que o valor liberado ao cidadão não pode estar condicionado à liquidação ou amortização de débitos existentes junto à instituição financeira concessora do crédito.

A fiscalização das concessões do empréstimo Caixa Tem será feito mensalmente pelo Ministério do Trabalho e Previdência, por meio do Sistema de Acompanhamento das Aplicações Financeiras (SAEP).

5. Como pegar o empréstimo da Caixa?

Como o empréstimo Caixa Tem já está liberado, as pessoas físicas que atuam como empreendedores mas que ainda são informais, devem fazer a solicitação por meio do aplicativo Caixa Tem. Quem ainda não tem acesso à essa plataforma, deve baixar o sistema nas lojas de aplicativos Google Play ou Apple Store e cadastrar dados pessoais como nome completo, data de nascimento, CPF e uma senha.

Os cidadãos que já possuem o acesso precisam realizar a atualização cadastral no app. Depois, é só buscar pela opção é “Crédito Caixa Tem” e informar qual será a finalidade do empréstimo. O próximo passo é enviar uma foto de um documento de identificação e uma selfie.

Assim, é possível fazer uma simulação para saber qual valor será liberado, o número de parcelas e o prazo para quitar o empréstimo Caixa Tem que já está liberado. Caso concorde com a proposta, basta finalizar informando a senha de acesso ao Caixa Tem.

Por sua vez, quem atua como MEI deve ir até uma das agências da Caixa Econômica Federal e fazer a solicitação. Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, para esse público ainda não foi liberado o pedido de empréstimo pelo Caixa Tem. Portanto, é necessário ir até uma das agências e fazer a solicitação.

Outra opção é acessar o site www.caixa.gov.br/empresa/formulario/Paginas/default.aspx, clique no formulário e preencha os dados do interessado em obter empréstimo Caixa Tem já está liberado para receber atendimento por representantes da Caixa Econômica Federal.

Na ocasião, tenha os seguintes documentos para que seja aberta uma conta: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI), DASN SIMEI (Declaração Anual do Simples Nacional) do último exercício fiscal e o recibo de entrega, além de documentos pessoais como RG, CPF e comprovante de residência.

6. Quanto tempo demora a análise do empréstimo Caixa Tem?

A aprovação do empréstimo não é automática. Após a solicitação, a Caixa Econômica Federal tem até 10 dias para analisar o pedido do cidadão, sendo avaliado o histórico de crédito e capacidade estimada de pagamento na data da análise.

Se estiver tudo de acordo com as regras do empréstimo Caixa Tem que já está liberado, o dinheiro será creditado na conta digital e também poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem que disponibiliza várias funcionalidades aos cidadãos, como a possibilidade de pagar contas e boletos, além de fazer compras pelo cartão virtual ou QR Code.

Através desse sistema também é possível utilizar o Pix para fazer transferências ou emitir o código de saque para resgatar o dinheiro sem utilizar cartão. Mas se o pedido for negado, o cidadão pode refazer a atualização cadastral e solicitar novamente o empréstimo que será novamente avaliado no prazo de 10 dias.

7. SIM Digital e empréstimo do Auxílio Brasil são a mesma coisa?

SIM Digital e empréstimo do Auxílio Brasil não são a mesma coisa. Enquanto o empréstimo SIM Digital é voltado aos microempreendedores (MEI), o empréstimo do Auxílio Brasil faz parte de uma série de medidas do programa “Renda e Oportunidade”.

Essa iniciativa, por sua vez, vai liberar um empréstimo consignado para os beneficiários de programas sociais de transferência de renda, como o Auxílio Brasil. Inicialmente essa modalidade era destinada apenas aos segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Neste caso, o pagamento é descontado diretamente do benefício previdenciário e os segurados podem comprometer até 40% do benefício com os empréstimos consignados. No entanto, segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, esta nova modalidade de crédito ainda não foi liberada, pois depende da definição das regras e regulamentação do Ministério da Cidadania.

Enquanto isso, quem recebe o Auxílio Brasil pode solicitar o empréstimo SIM Digital no Caixa Tem, basta cumprir com os requisitos dessa modalidade e informar à Caixa Econômica Federal em qual área atua, além do seu rendimento.

