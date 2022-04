Empréstimo Caixa Tem já está liberado para quem recebe Auxílio Brasil?

Em meados de março, o governo lançou uma nova linha de crédito com o objetivo de beneficiar as famílias de baixa renda que estão inscritas no programa Auxílio Brasil. Mas o empréstimo Caixa Tem já está liberado? Veja tudo o que se sabe até agora sobre essa modalidade que prevê o desconto automático no benefício do cidadão.

Empréstimo Caixa Tem já está liberado?

O empréstimo Caixa Tem não está liberado para quem recebe o Auxílio Brasil, mesmo tendo sido autorizado por medida provisória há um mês. Por conta disso, também não foi divulgado um calendário oficial para o início das concessões dessa modalidade, que se trata de um empréstimo consignado e prevê o desconto em folha de pagamento e menores juros do mercado.

Isso acontece porque o governo ainda não estabeleceu as regras dessa modalidade. Para o empréstimo Caixa Tem ser liberado o próximo passo, segundo o Ministério da Cidadania é fazer a regulamentação das condições oferecidas aos beneficiários que desejam pedir esse crédito.

Dentre elas, está a definição das taxas oficiais de juros que serão oferecidas aos beneficiários que podem chegar à 2% ao mês, assim como os prazos de pagamento. O governo precisa ainda estabelecer quais instituições financeiras poderão oferecer o empréstimo consignado, para que elas possam começar à oferecer a modalidade de empréstimo às famílias de baixa renda participantes do programa Auxílio Brasil.

Para aqueles que tem interesse em saber se o empréstimo Caixa Tem já está liberado e, por conta disso, tentaram solicitar pelo aplicativo, a Caixa Econômica Federal orienta que aguardem a regulamentação, pois somente a partir disso o banco vai liberar o crédito.

Esta é a primeira vez que o empréstimo consignado será concedido às pessoas que participam de programas sociais. Antes, esse tipo de crédito era liberado apenas para aposentados, pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), além dos servidores públicos.

Outras modalidades de empréstimo Caixa Tem liberados

Enquanto as famílias aguardam que o empréstimo Caixa Tem seja liberado, existem outras modalidades de empréstimo que estão disponíveis para quem atualmente utiliza o Caixa Tem. Uma das opções se refere ao Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores, conhecido como “SIM Digital Caixa Tem”.

Esta é uma modalidade destinada a pequenos empreendedores, sejam eles Pessoa Física ou quem já está cadastrado como Microempreendedor Individual (MEI). Esse crédito deve ser utilizada para impulsionar o negócio, por conta disso, não pode ser usado para gastos pessoais. Sendo assim, o empréstimo Caixa Tem já está liberado os seguintes valores:

Pessoa Física: é possível sacar valores entre R$ 300 e R$ 1.000. O pagamento terá taxa de juros mensal de 1,95% ao mês e o prazo para quitação do empréstimo Caixa Tem já está liberado é de até 24 meses.

Microempreendedores Individuais (MEI): os MEIs que possuem faturamento de até R$ 81 mil nos últimos 12 meses podem solicitar quantias entre R$ 1,5 mil a R$ 3 mil. O prazo também é de dois anos e os juros são de 1,99% ao mês. Diferente de quem é pessoa física, o empréstimo solicitado pelo MEI deve ser feito em uma das agência da Caixa, visto que ainda não está liberado o pedido pelo Caixa Tem.

Por outro lado, os cidadãos que precisam de dinheiro para gastos pessoais podem ainda optar pelo empréstimo pessoal da Caixa Econômica Federal. Essa modalidade foi lançada em dezembro do ano passado oferece taxa de juros de 3,99% mensais. Esse empréstimo Caixa Tem já está liberado.

