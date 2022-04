Empréstimo do Caixa Tem: quanto tempo demora para ser aprovado?

Empreendedores já podem solicitar a nova modalidade de empréstimo pelo Caixa Tem. Chamado de SIM Digital, o crédito pode ser solicitado tanto por pessoas físicas quanto microempreendedores individuais (MEIs), que podem utilizar o crédito para auxiliar o pagamento das despesas da empresa. Mas quanto tempo demora para aprovar o empréstimo do Caixa Tem? Veja a seguir todas as informações sobre esse empréstimo.

Quanto tempo demora para aprovar o empréstimo do Caixa Tem?

A aprovação do empréstimo do Caixa Tem pelo SIM Digital tem prazo de até dez dias. Se a solicitação for aprovada, a Caixa Econômica Federal emitirá um comunicado sobre a liberação do empréstimo por meio do Caixa Tem, onde o dinheiro também será depositado. A partir disso, o dinheiro cairá na conta em até uma hora.

O crédito para microempreendedores individuais também é depositada na data da aprovação da contratação. Por outro lado, se o pedido não for aprovado, aparecerá a mensagem “no momento não tem crédito aprovado para você”.

O empréstimo do Caixa Tem é um tipo de financiamento que pode ser solicitado por empreendedores, tanto pessoas físicas que realizam algum tipo de atividade profissional ou serviço, mas que ainda não se formalizou junto ao governo, quanto os cidadãos que já são microempreendedor individual (MEI).

Podem solicitar o empréstimo do Caixa Tem até mesmo aquelas que estão com nome negativado. Como a iniciativa se trata de uma nova forma de apoiar os empreendedores, a portaria MTP Nº 660/2022 estabelece regras mais simples para se obter o crédito.

Para pessoas físicas o empréstimo liberado varia entre R$ 300,00 até R$1 mil conforme capacidade de pagamento. As taxas de ​ juros são partir de 1,95% até 3,60% ao mês e o pagamento pode ser feito em até 24 meses. Por sua vez, quem é microempreendedor individual, o empréstimo do Caixa Tem está disponível para quem possui 12 meses de atividade e durante esse tempo teve faturamento de até R$ 81 milhões.

Neste caso, o crédito ​disponível é de R$ 1.500,00 até R$3 mil e a taxa de juros é a partir de 1,99% até 3,60% ao mês. O parcelamento para esse grupo de empreendedores ​varia entre 18 até 24 meses. Vale ressaltar que os empreendedores que possuem operações de crédito em bancos cujo valor seja maior que R$3 mil não podem fazer a contratação do crédito.

Como fazer empréstimo no Caixa Tem?

Para fazer o empréstimo do Caixa Tem, os cidadãos devem fazer a solicitação do crédito pelo aplicativo Caixa Tem. O procedimento é voltado para pessoas físicas, portanto, quem já possui acesso à plataforma, deve informar CPF e senha, mas quem ainda não tem precisa se cadastrar.

Depois, é necessário fazer a atualização do aplicativo Caixa Tem para que a conta digital se torne Poupança Digital+. Depois, procure pela opção “Crédito Caixa Tem”. Feito isso, o cidadão pode simular a contratação para conferir o valor disponível e o número de parcelas.

Para que o pedido entre no prazo de quanto tempo demora para aprovar o empréstimo do Caixa Tem, a orientação é enviar seu documento de identidade pelo sistema. O próximo passo é tirar uma foto “selfie” e informar dados como a renda mensal e o endereço de onde mora, as informações da empresa e informe qual será a finalidade do empréstimo.

A finalização da contração do empréstimo é feita por meio da senha do aplicativo. Após acompanhar quanto tempo demora para aprovar o empréstimo do Caixa Tem, o dinheiro será creditado na conta digital. Os microempreendedores individuais devem fazer a solicitação em uma agência da Caixa, visto que a opção do empréstimo do Caixa Tem ainda não está disponível pelo aplicativo.

Portanto, tenha em mãos documentos como comprovante de residência, dados pessoais e da empresa para fazer a solicitação e abrir uma conta para pessoa jurídica na Caixa. Dúvidas sobre o empréstimo SIM Digital podem ser esclarecidas através do site www.caixa.gov.br/credito-caixa-tem/perguntas-frequentes/Paginas/default.aspx, onde constam todas as informações sobre essa modalidade de crédito e quanto tempo demora para aprovar o empréstimo do Caixa Tem.

