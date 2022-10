Empréstimo do Auxílio Brasil em processamento, o que fazer?

A Caixa Econômica Federal orientou seus cliente a como proceder caso se deparem com a mensagem no aplicativo.

Ao checar a situação da solicitação do empréstimo do Auxílio Brasil, alguns clientes têm se deparado com a mensagem “em processamento” no aplicativo Caixa Tem. Mas o que isso significa e como o beneficiário deve proceder após ler a descrição?

O que significa o empréstimo do Auxílio Brasil em processamento?

Ao checar a situação de seu pedido na Caixa, pelo aplicativo, o cliente pode se deparar com três opções: “aprovado”, “em processamento” ou “cancelado”. Entenda o que cada uma delas significa e como proceder.

Em processamento

Em alguns casos, quando o beneficiário faz a solicitação do empréstimo e consulta sua situação no aplicativo Caixa Tem, aparece escrito apenas “em processamento”.

Em publicação nas redes sociais, o banco federal orientou que se a mensagem estiver descrita há menos de dois dias, o cliente deve apenas aguardar. Mas caso a mensagem esteja há mais de dois, o beneficiário deve procurar uma lotérica ou agência da Caixa com seus documentos pessoais e comprovante de residência para verificar seu pedido.

Pedido aprovado

Se a solicitação do empréstimo está descrita como aprovada, significa que o crédito foi aprovado e o cliente vai receber seu dinheiro em até dois dias úteis.

Pedido cancelado

Caso o beneficiário se depare com a mensagem “cancelado” quando checar a situação de sua proposta, significa que seu empréstimo não foi aprovado. A Caixa informa que o cliente pode tentar pegar o crédito novamente pelo aplicativo ou indo a uma agência ou lotérica com documentos pessoais e comprovante de residência.

Como saber se o crédito foi aprovado?

Para saber se foi aprovado no empréstimo da Caixa, o cliente pode checar sua situação pelo celular, no aplicativo Caixa Tem. Veja como:

Atualize seu aplicativo para a versão mais recente; Entre na sua conta pelo celular; Vá em “consignado auxílio” Acesse “ver meus contratos” para checar sua proposta.

Feito isso, a situação do pedido estará descrita na parte superior direita da tela.

Quanto tempo para o empréstimo cair na conta?

Se o pedido for aprovado, o banco tem até dois dias úteis para fazer o depósito do crédito na conta do cliente.

Os contratos ainda passam por uma análise, antes da aprovação, em todos os bancos, que dura cerca de 48 horas.

Após o beneficiário fazer sua proposta, a Caixa o informa que “Sua proposta de contrato está em análise e o resultado sai dentro de 48 horas” e afirma que o resultado será enviado por mensagem.

Como contratar o empréstimo pela Caixa

O interessado pode fazer a contratação pelo aplicativo Caixa Tem, veja o passo a passo:

Faça download do aplicativo, se ainda não tiver baixado. O app está disponível para Android e IOS. Se já tiver baixado, certifique-se de atualizar o app para a versão mais recente; Entre na sua conta com seus dados; Clique em “Empréstimo”; Selecione a opção “Simular e Contratar”; Em seguida, vá em “Consignado”; Por último, confira todas as informações e, se estiver de acordo, finalize a solicitação.

Além disso, o banco orienta que os clientes devem estar com seus dados atualizados no aplicativo para fazer a solicitação. Caso não estejam, a atualização pode ser feita pelo celular, basta que o beneficiário esteja com seus documentos (RG ou CNH) em mãos e complete o cadastro. Também é necessário enviar uma foto do cliente com o documento ao lado de seu rosto.