Na semana passada, a Caixa Econômica Federal começou a liberar os créditos para os beneficiários do Auxílio Brasil. Mas outros 11 bancos foram autorizados para realizar a operação também. Então, além da Caixa, qual banco está fazendo empréstimo Auxílio Brasil?

O Ministério da Cidadania autorizou 12 bancos a realizar a operação de crédito do Auxílio Brasil. São elas:

Caixa Econômica Federal; Banco Agibank S/A; Banco Crefisa S/A; Banco Daycoval S/A; Banco Pan S/A; Banco Safra S/A; Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A; Facta Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento; Pintos S/A Créditos; QI Sociedade de Crédito Direto S/A; Valor Sociedade de Crédito Direto S/A; Zema Crédito, Financiamento e Investimento S/A.

Caixa

A Caixa Econômica Federal adotou taxas de juros mensais a 3,45%. O consignado pode ser solicitado à instituição pelo aplicativo Caixa Tem ou nas agências e lotéricas oficiais.

Para que o cliente consiga o crédito, ele precisa estar recebendo o auxílio há, pelo menos, 90 dias e não ter faltado a nenhuma convocação do Ministério da Cidadania.

A parcela de pagamento mínima é de R$ 15,00 e a máxima é aquela compromete até 40% do auxílio fixo de R$ 400,00 ou seja, no valor de R$ 160,00.

Como fazer o empréstimo pelo Caixa Tem?

Faça download o aplicativo Caixa Tem, se ainda não tiver baixado. O app está disponível para Android e IOS. Preencha seus dados pessoas e acesse sua conta; Clique em “Empréstimo”; Vá em “Simular e Contratar”; Em seguida, em “Consignado”; Para finalizar, leia todas informações e, se estiver de acordo, faça a solicitação.

Meu Tudo

A fintech Meu Tudo, correspondente bancário do QI Tech, começou a fazer os empréstimos do Auxílio Brasil no dia 10 de outubro. Segundo consta no site oficial da instituição, a taxa de juros é de 3,39%, menor que a da Caixa. Nessa margem, o cliente pode pegar até R$ 2.553,00 de crédito no banco. A parcela mínima é de R$ 12,00.

O número mínimo de parcelas para quitar o crédito é de 6 e o máximo de 24, conforme prevê a lei. Antes de fazer a contratação do empréstimo, o interessado pode fazer uma simulação no site e ver o valor da dívida de acordo com a quantia de dinheiro que ele pegar no banco.

Como fazer empréstimo pela Meu Tudo?

O cliente deve fazer a contratação do crédito pelo site oficial da empresa ou pelo aplicativo “meutudo”, disponível para Android e IOS. Em uma das plataformas, o beneficiário deve realizar seu cadastro online.

Veja o passo a passo para contratar pelo site:

1°: Acesse ao site meutudo.com.br;

2°: Clique na opção “Auxílio Brasil” e, em seguida, em “Quero contratar”;

3°: Faça o cadastro colocando seus dados: em-mail, telefone, data de nascimento, nome completo e CPF.

4°: Leia o termo de autorização do beneficiário e clique em “aceitar e continuar”, se estiver de acordo;

5°: Após aceitar o termo, um código será enviado ao seu celular e você deve criar uma senha para acessar à plataforma;

6°: Em seguida, o cliente pode simular e fazer a solicitação da proposta. Feito isso, ele deve aguardar a resposta do banco para confirmar seu crédito.

O banco também reforça que caso o beneficiário perca o auxílio, ele deve buscar outra forma de quitar o empréstimo.

Como saber se o empréstimo foi aprovado no Meu Tudo?

Para checar o status de seu pedido, o cliente deve acessar sua conta no Meu Tudo. Sua situação está descrita na plataforma como “análise da proposta”, “averbação”, “averbado” e “pago”. Após a averbação completa, o banco vai depositar o dinheiro em até 48 horas.

Em quanto tempo o crédito cai na conta?

O tempo vai variar de acordo com cada banco e cada operação realizada. Mas o governo estipulou o prazo máximo de dois dias úteis para que o dinheiro seja depositado na conta, após aprovação do contrato.

Além disso, antes de aprovar o contrato, as empresas fazem uma análise da proposta do cliente, que dura, em média, de um a dois dias.

Bancos que não vão fazer

Embora estejam autorizadas, nem todas as instituições irão operar o empréstimo do Auxílio Brasil.

O Banco Pan informou, em comunicado oficial, que não vai aceitar novas propostas, por enquanto, apenas fará análises das solicitações já cadastradas. A empresa também não informou qual será a taxa de juros.

As instituições Banco Agibank S/A, Banco Safra S/A informaram ao Uol que ainda estão decidindo se irão liberar os empréstimos. Já as empresas Daycoval e Facta Financeira não irão realizar as operações. Os bancos Capital Consig, Data, Crefisa e Zema Financeira ainda não começaram as operações e não informaram se vão ou não oferecer o crédito.

Empréstimo Auxílio Brasil

O empréstimo do Auxílio Brasil faz parte do programa Programa Renda e Oportunidade e tem objetivo de melhorar a economia do país. A medida foi autorizada pelo Ministério da Cidadania e permite aos beneficiários do Auxílio Brasil a pegarem crédito consignado e pagarem as prestações usando seu benefício.

Ou seja, as parcelas de pagamento são descontadas pelo banco diretamente do valor recebido pelo programa social.

Para isso, o beneficiário pode comprometer até, no máximo, 40% do benefício fixo de R$ 400,00, o que resulta em uma parcela de R$ 160,00. O número limite de prestações é de 24 e o banco não pode cobrar mais de 3,5% de juros por mês.

Para fazer a solicitação, o beneficiário precisa estar recebendo o auxílio e buscar uma instituição que realize a operação de crédito. Será necessário apresentar os documentos: CPF, carteira de identidade ou de habilitação nacional; assinatura do termo do processo de abertura e assinatura de um termo de orientação financeira.

