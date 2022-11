Expediente na Copa do Mundo será menor; veja como vai funcionar

Uma portaria do Ministério da Economia publicada no Diário da União na sexta-feira, 11 de novembro, determinou novas regras para o expediente na Copa do Mundo do Catar 2022. Mas vai funcionar para todo mundo? Entenda.

A Copa do Mundo do Catar 2022 começa dia 20 de novembro, e a a Seleção Brasileira estreia dia 24 desse mês. Aproveite e veja a tabela de jogos do Brasil.

Como vai ser o expediente durante a Copa do Mundo de 2022?

O expediente na Copa do Mundo 2o22 no Catar vai mudar o horário de trabalho de parte do serviço público. A portaria, assinada pelo ministro Paulo Guedes, autoriza o serviço reduzido nos dias em que a seleção brasileira de futebol jogar apenas de servidores públicos federais

De acordo com o texto, nos dias em que o jogo do Brasil estiver marcado para às 13h, o serviço será encerrado às 11h. Para as partidas marcados para às 16h, os servidores serão liberados às 14h. Com relação às partidas que começarem às 12h, o expediente será facultativo.

A publicação prevê que as horas não trabalhadas durante a Copa deverão ser compensadas entre 1º de dezembro de 2022 e 31 de maio de 2023. Assim, os servidores que trabalham de forma presencial devem compensar os dias entrando mais cedo ou estendendo seu horário de saída.

Já os que trabalham home office devem fazer a compensação por meio da entrega de demandas. A portaria informa que aqueles que não compensarem as horas terão esse tempo descontado do contracheque.

As determinações valem para todos os funcionários públicos, incluindo estagiários e contratados temporariamente. Serviços estatais considerados essenciais não terão redução de expediente.

Pode trabalhar na Copa do Mundo?

Apesar de ser um evento muito aguardado por boa parte da população, o torneio de futebol não é considerado feriado nacional. Mas, na prática, muitas empresas optam por conceder folgas ou compensar horas daqueles que desejam assistir a seleção brasileira entrando em campo.

De acordo com a legislação trabalhista, não há nenhuma previsão de folga para o trabalhador durante a Copa do Mundo. Dessa forma, o empregador não é obrigado a dispensar seus funcionários nos dias em que ocorrerem os jogos da seleção brasileira.

Assim, o expediente na Copa do Mundo para a grande parte do trabalhador não deve mudar.

Calendário de jogos do Brasil na Copa

Até o momento, estão definidos os confrontos entre os times nas fases de grupos. A Seleção Brasileira tem três jogos marcados para os dias 24 e 28 de novembro e 2 de dezembro. Se a seleção passar para a próxima etapa, a data e horário das próximas partidas serão confirmadas.