Feirão limpa nome Serasa 2023: como participar e renegociar as dívidas

É possível negociar as dívidas e acabar com o “nome sujo” pela internet, celular ou pessoalmente.

Quem busca resolver a vida financeira e colocar as contas em ordem, o Feirão Limpa Nome Serasa 2023 é opção para renegociar dívidas. O mutirão nacional começou na segunda-feira, 27, e vai até o dia 31 de março com possibilidade de dizer adeus aos débitos por meio de aplicativos, site, telefone e WhatsApp.

O evento tem 425 empresas participantes (veja aqui a lista do Feirão do Serasa), entre bancos, universidades, empresas de telefonia, varejo e outros segmentos, e promete oferecer descontos de até 99% para quem deseja pagar dívidas e débitos atrasados, excluindo o nome dos cadastros de devedores.

A novidade é que algumas empresas oferecerão a possibilidade de quitar a dívida com pagamento via PIX e ter o nome limpo na hora.

Após a quitação das dívidas, o consumidor tem chance de aumentar a pontuação no score, uma ferramenta que permite que os bancos e empresas avaliem se o cliente é um bom pagador. Essa pontuação varia entre zero e 1.000 pontos, que define o consumidor como baixo, médio ou alto risco de inadimplência.

Como participar do Feirão limpa nome Serasa?

Há três maneiras de renegociar as dívidas e limpar o nome:

LIMPAR NOME PELA INTERNET: Para participar, o consumidor pode conferir se tem ofertas para suas dívidas através dos canais digitais, como o site do Limpa Nome e o aplicativo do Serasa, disponível gratuitamente na Google Play e na App Store.

LIMPAR O NOME PELO TELEFONE: Também é possível participar por telefone, ligando no 0800 591 1222 ou mandando mensagem via WhatsApp no número (11) 99875-2096.

NEGOCIAR PESSOALMENTE: É possível também negociar as dívidas com o Serasa indo até uma agência dos Correios. Basta ir com CPF e documento oficial com foto. No balcão, peça pelo serviço Serasa Limpa Nome. Em poucos minutos você consulta suas dívidas, fecha o acordo e recebe seu boleto. Depois é só efetuar o pagamento do boleto e aguardar a baixa da dívida, que pode ocorrer em até 5 dias úteis.

Com funciona a negociação?

Através dos canais digitais ou telefone, o consumidor entra em contato para saber se há ofertas para suas dívidas negativadas e contas atrasadas. Em seguida, o cliente escolhe a melhor opção de oferta e conclui o acordo. Depois, basta fazer o pagamento do boleto.

Depois que a dívida é paga, a própria empresa que recebeu o pagamento deve solicitar a exclusão daquela dívida na base do Serasa. O prazo para que isso ocorra é de até cinco dias úteis.

Dúvidas frequentes

1 - Até que dia é possível negociar as dívidas no feirão?

O Feirão Serasa Limpa Nome 2022 vai até o dia 31 de março de 2023. Passada essa data, ainda é possível negociar as dívidas nos canais da Serasa, mas as ofertas do evento terão expirado.

2 - Em quanto tempo a dívida sai do CPF?

De acordo com a Serasa, após fazer o pagamento da dívida negociada no feirão, a dívida deixará de constar no CPF do negativado em até cinco dias úteis.

Caso passe o prazo de cinco dias e a dívida ainda constar no CPF, o inadimplente deve entrar em contato com a empresa. A Serasa ainda informa que caso o devedor não pague todas as prestações da dívida, seu nome voltará a ser negativado.

3 - Qual o desconto das dívidas?

Os descontos das dívidas podem chegar até 99%. Contudo, esse valor vai variar de acordo com a empresa em que o cliente deve. O cliente deve verificar suas propostas no site ou aplicativo. Também será possível parcelas as contas em até 72 vezes.

