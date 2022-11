Feirão Serasa Limpa Nome 2022: veja 4 formas de negociar suas dívidas

Começou a edição do Feirão Serasa Limpa Nome 2022, evento que permite que os brasileiros negativados renegociem suas dívidas com empresas parceiras com até 99% de desconto. Os inadimplentes poderão participar do feirão até o dia 5 de dezembro, em todo o país por meio dos canais digitais da Serasa, aplicativo e WhatsApp.

Segundo o Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas da Serasa, as dívidas dos brasileiros só aumentaram em 2022. No mês de setembro, 68,39 milhões de pessoas estavam com o nome negativado. A média da dívida de cada inadimplente é de R$ 4.324,42. O valor do débito dos brasileiros já chega a um valor de R$ 295 bilhões.

Como funciona o Feirão Serasa Limpa Nome?

O Feirão Serasa Limpa Nome é um evento realizado pela Serasa que oferece milhões de ofertas para que os brasileiros com o nome negativado possam quitar suas dívidas.

Vale lembrar que só é possível renegociar dívidas no Feirão se a empresa em que o cidadão está devendo for parceira da Serasa. Bancos, universidades ou empresas de telefonia firmaram parcerias com a instituição para realização de propostas com descontos para que os débitos sejam quitados.

De acordo com a Serasa, esse ano, serão oferecidas mais de 200 milhões de ofertas das 267 empresas parceiras dos segmentos de telefonia, banco, varejo, universidades etc. As propostas oferecem até 99% de desconto nas dívidas. A novidade em 2022 é que as contas podem ser pagas pelo PIX e o débito pode ser quitado em até 24 horas.

A última edição foi realizada de forma online e presencial no Largo da Batata em São Paulo, entre os dias 15 e 19 de março. Esse ano, o Feirão está sendo realizado pelos canais digitais do Serasa e nas agências dos Correios.

Para mais informações, é possível acessar o site da Serasa na página do feirão.

Quais dívidas podem ser negociadas no feirão?

Os negativados podem quitar qualquer dívida em seu nome com empresas parceiras da Serasa no feirão. Segundo a empresa, mais de 60% dos débitos de todos os brasileiros podem ser negociados pelo feirão. Banco Safra, Itaú, Tim, Riachuelo, Claro, Magalu, Oi, Algar, Havan e Inter estão entre os 267 parceiros. Para ver todas as instituições que têm parceria com a Serasa basta acessar esse link.

Até que dia é possível negociar as dívidas no feirão?

O Feirão Serasa Limpa Nome 2022 vai até o dia 5 de dezembro. Passada essa data, ainda é possível negociar as dívidas nos canais da Serasa, mas as ofertas do evento terão expirado.

Em quanto tempo a dívida sai do CPF?

De acordo com a Serasa, após fazer o pagamento da dívida negociada no feirão, a dívida deixará de constar no CPF do negativado em até cinco dias úteis.

Caso passe o prazo de cinco dias e a dívida ainda constar no CPF, o inadimplente deve entrar em contato com a empresa. A Serasa ainda informa que caso o devedor não pague todas as prestações da dívida, seu nome voltará a ser negativado.

Qual o desconto das dívidas?

Os descontos das dívidas podem chegar até 99%. Contudo, esse valor vai variar de acordo com a empresa em que o cliente deve. O cliente deve verificar suas propostas no site ou aplicativo. Também será possível parcelas as contas em até 72 vezes.

Negociar dívida por telefone

O inadimplente pode fazer a negociação das dívidas do Feirão Serasa Limpa Nome pelo telefone 0800 591 1222. As ligações são gratuitas para todo o Brasil.

O atendimento do Limpa Nome funciona 24horas por dia, 7 dias por semana, inclusive em datas fora da época do Feirão. Então, o negativo pode quitar suas dívidas a qualquer momento.

Assim que o cliente fizer a ligação, ele será atendido pelo sistema automático da Serasa. O negativado deve, então, informar seus dados (CPF, idade, data de nascimento, nome da mãe) para identificação de suas dívidas no sistema. Feito isso, serão informados opções para o cliente, ele deve, então, escolher ouvir suas propostas do Feirão Serasa Limpa Nome.

Em seguida, serão descritas as ofertas para quitação dos débitos e o cliente poderá escolher a opção que lhe for mais favorável.

Negociar dívida pelo WhatsApp

É possível negociar dívidas do Feirão Serasa Limpa Nome pelo WhatsApp da Serasa pelo número 11 99575–2096. Para isso, é preciso salvar o número e enviar uma mensagem no aplicativo de comunicação. Após fazer isso, o cliente estará em contato com o sistema da Serasa e precisará informar o CPF, a data de nascimento e validar o número de celular. Feito isso, a plataforma irá checar sua conta e verificar quais são suas dívidas.

Em seguida, as propostas para quitação dos débitos com os descontos do Feirão serão apresentadas e será possível escolher a a opção desejada pelo WhatsApp. No aplicativo de mensagem, serão enviadas as formas de pagamento e o cliente poderá quitar a dívida.

Feirão Serasa Limpa Nome 2022 nas agências dos Correios

Aqueles que preferirem ainda podem negociar os débitos no Feirão Serasa Limpa Nome presencialmente em agências dos Correios. Contudo, nesse caso, é cobrada uma taxa de R$ 3,60. Para fazer a negociação é preciso levar seu CPF e documento oficial com foto. O site dos Correis disponibiliza uma página de busca para conferir a agência mais próxima de sua localidade nesse link.

No site oficial da Serasa, ainda há um alerta sobre possíveis golpes, a empresa alega que o cliente deve buscar uma agência oficial dos Correios para negociar a dívida. Fazer a negociação o débito em qualquer outro local físico pode ser passível de fraude. Portanto, se quiser negociar presencialmente, certifique-se que está indo a uma agência dos Correios em sua cidade.

Negociação pelo App Serasa

A Serasa explica que os inadimplentes podem negociar suas dívidas com as empresas pelo aplicativo. Veja o passo a passo:

1° Passo: Se ainda não tiver baixe o aplicativo da Serasa no celular, disponível na App Store para sistema IOS e na PlayStore para Android. As plataformas têm download gratuito;

2° Passo: Se já for cadastrado na Serasa, entre com seu CPF e senha. Do contrário, será necessário fazer um breve cadastro. Para isso, coloque seus dados pessoais: nome, data de nascimento, CPF, e-mail e telefone. Ao final, crie uma senha para seu acesso;

3° Passo: Feito o cadastro, será necessário confirmar sua identidade por meio de um e-mail de verificação ou um código enviado ao celular;

4° Passo: Acesse sua conta e veja suas dívidas, que estarão descritas junto com as propostas para quitá-las;

5° Passo: Análise as ofertas de pagamento das inadimplências, com valor do desconto e quantidade de parcelas oferecidas para quitação. Selecione a que preferir;

6° Passo: Se estiver de acordo com a proposta, selecione sua forma de pagamento (estão disponíveis o PIX e o boleto) e finalize clicando em “Fechar acordo”;

7° Passo: Faça o pagamento da dívida pelo meio em que escolheu. Se for pelo PIX, basta copiar e colar o código gerado pelo sistema no aplicativo de seu banco e pagar usando sua senha. Caso tenha optado pelo boleto, é preciso fazer o pagamento também pelo aplicativo do banco (pela leitura do código de barras) ou em uma agência bancária.

Em seu canal no Youtube, a Serasa ainda divulgou um vídeo explicando o passo a passo para conferir as ofertas do Feirão e quitar a dívida. Confira:

FEIRÃO SERASA LIMPA NOME 2022: Como negociar sem sair de casa? Chegou o Feirão Serasa Limpa Nome e você pode negociar as suas dívidas aí mesmo, sem sair do conforto da sua casa! Ficar com nome limpo pode ser mais rápido do que você imagina. Quer aprender como faz?

Evite golpes

A Serasa ainda informa que o cliente precisa tomar cuidado para não cair em golpes, que acarretam em mais dívidas. Por isso, só faça negociações nos canais oficiais da empresa. Confira quais são eles:

Telefone da Serasa Limpa Nome: 0800 591 1222

Atendimento ao consumidor: 3003-6300

WhatsApp: 11 99575–2096.

Site oficial: https://www.serasa.com.br/

Instagram: @serasa

Twitter: @tonaserasa

Facebook: https://www.facebook.com/serasa.com.br

Youtube: Canal Serasa Ensina