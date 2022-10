O governo autorizou o empréstimo do Auxílio Brasil para que famílias de baixa renda pudessem ter acesso a linhas de crédito consignado, mas o pedido não garante o dinheiro na mesma hora. Então, se você solicitou um contrato, veja quando vai cair na conta o valor na conta.

Veja também: Quem tem nome sujo pode fazer empréstimo do Auxílio Brasil

Quando vai cair na conta o empréstimo do auxílio brasil?

De acordo com o Ministério da Cidadania, após a averbação do contrato, o dinheiro deve ser depositado na conta do cliente em até dois dias úteis. Contudo, apuração do jornal Estadão levantou que beneficiários que fizeram o empréstimo na Caixa podem ter que aguardar até 15 dias para ter o crédito depositado.

O banco informou ao jornal que pelo “excesso de solicitações”, o processo está lento e, por isso, o pagamento nem sempre vai respeitar o prazo de dois dias inicialmente imposto pelo governo.

Oficialmente, a Caixa afirmou que o crédito iria ser pago em até cinco dias. Mas o veículo teve acesso a um comunicado dos bancos que alega que o dinheiro deve cair na conta entre 2 e 15 dias após averbação do contrato.

Segundo o Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), clientes relataram um prazo de espera ainda maior. Alguns beneficiários que solicitaram o crédito alegaram que o banco só faria seu depósito em dezembro, mais de um mês depois.

Vale lembrar também que ao fazer o pedido, o contrato passa por uma análise, que dura entre 24 e 48 horas em média, para definir a aprovação ou não do crédito. O prazo de dois dias só começa a valer após averbação do empréstimo.

Como consultar meu empréstimo?

A Caixa e o banco Meu Tudo (correspondente do QI Tech) são as empresas que confirmaram estar aceitando novas propostas do empréstimo Auxílio Brasil. Após fazer a solicitação de crédito, é possível checar a situação do pedido pelo celular nos aplicativos das empresas, sem precisar sair de casa ou fazer ligações.

Para maiores dúvidas, o cliente pode entrar em contato com o banco que fez a solicitação de crédito também. Para falar com a Caixa, basta ligar no 111 ou discar 121 para telefonar ao Ministério da Cidadania.

Quais bancos fazem o empréstimo?

No final de setembro, o Ministério da Cidadania autorizou 12 bancos a realizar a operação de crédito para beneficiários do Auxílio Brasil. Embora nem todos as empresas estejam recebendo propostas no momento, veja a lista das instituições:

Banco Agibank S/A

Banco Crefisa S/A

Banco Daycoval S/A

Banco Pan S/A

Banco Safra S/A

Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A

Caixa Econômica Federal

Facta Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento

Pintos S/A Créditos

QI Sociedade de Crédito Direto S/A

Valor Sociedade de Crédito Direto S/A

Zema Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Quem pode pedir o empréstimo do Auxílio Brasil?

O empréstimo do Auxílio Brasil é destinado para os beneficiários do programa social. Dessa forma, o contratante do crédito vai quitar sua dívida com o banco, tendo as parcelas descontadas de seu próprio benefício.

Podem contratar o consignado os membros de famílias que recebem regularmente, e sem prazo para acabar, o auxílio. As famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza estão aptas a entrar no programa, através do CadÚnico.

Para fazer o pedido, é preciso que o responsável familiar (RF) busque um banco de preferência e abra uma solicitação.

Ele deverá apresentar seus documentos pessoais, e os dos membros de sua família, assinar um termo de autorização além de um documento de orientação financeira feito pelo governo. Além disso, cada instituição financeira tem suas regras de contratação, portanto, o interessado deve cumprir também os requisitos exigidos pela empresa contratada.

O pagamento do empréstimo do Auxílio Brasil só pode comprometer até 40% do benefício fixo de R$ 400,00 e precisa ser pago em até 24 parcelas. Dessa forma, o valor máximo que os bancos podem emprestar é, em média, R$ 2500,00 que será pago em prestações de R$ 160,00 no mês. A taxa de juros limite que cada empresa pode cobrar é de 3,5% ao mês, de acordo com o Ministério da Cidadania.