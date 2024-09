Feriados em outubro de 2024 vai causar 'emenda' em estado

O mês de outubro está recheado de feriados, sendo um nacional. Mas a notícia menos animadora para os brasileiros é que o 12 de outubro, data em que se comemora do Dia de Nossa Senhora Aparecida, vai cair em um sábado. Veja como vai ser os próximos 31 dias no seu estado.

Quais os feriados de outubro?

Dia 12 de outubro é feriado nacional e vai cair em um sábado e 28 de outubro é Dia do Servidor Público, um ponto facultativo, e que cairá em uma segunda-feira. Mas alguns lugares têm feriados regionais, como é o caso de Mato Grosso do Sul. O estado do Centro-Oeste celebra sua divisão do estado dia 11, o que comina com a emenda do fim de semana.

No dia 1º de outubro, diversas cidades estarão em feriado - pelos seus mais diversos motivos -, e são elas:

Brejo do Cruz (PB), Campos Belos (GO), Carnaubeira da Penha (PE), Couto Magalhães (TO), Dormentes (PE), Formoso do Araguaia (TO) e Guaraciaba (SC).

Para quem não mora em nenhuma dessas cidades ou estado, a agenda dos próximos feriados depois de outubro pode ser mais animadora:

2 de novembro (sábado): Dia de Finados.

15 de novembro (sexta-feira): Proclamação da República.

20 de novembro (quarta-feira): Dia da Consciência Negra.

25 de dezembro (quarta-feira): Natal.

Quando é feriado em 2025?

Chegamos no último trimestre do ano, o que significa que 2025 está dobrando a esquina. Aqueles que pretendem viajar ou buscam um descanso já podem conferir as folgas nacionais.

Janeiro

1º de janeiro (quarta-feira): Confraternização Universal – feriado nacional

Fevereiro: não tem feriado nacional

Março

4 de março (terça-feira): Carnaval é ponto facultativo

5 de março (quarta-feira): Quarta-feira de Cinzas é ponto facultativo até as 14h

Abril

18 de abril (sexta-feira): Sexta-feira Santa

20 de abril (domingo): Páscoa

21 de abril (segunda-feira): Tiradentes

Maio

1º de maio (quinta-feira): Dia do Trabalho

Junho

19 de junho (quinta-feira): Corpus Christi

Setembro

7 de setembro (domingo): Independência do Brasil

Outubro

12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida

Novembro

2 de novembro (domingo): Finados

15 de novembro (sábado): Proclamação da República

20 de novembro (quinta-feira): Dia de Zumbi e da Consciência Negra

Dezembro

25 de dezembro (quinta-feira): Natal – feriado nacional