Gás de cozinha mais caro: aumento de 6% vale a partir de hoje (7)

A partir desta quinta-feira (07) o gás de cozinha fica mais caro. A Petrobras informou ontem (06) o aumento de 6% no Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). Trata-se do 11º reajuste em nove meses. Essa alta segue o aumento do preço do petróleo no âmbito internacional. No ano de 2020 a alta o GLP foi de 21,9%.

Preço do botijão de gás

Com o reajuste, o preço do botijão de gás nas refinarias será de R$ 35,98. O valor representa 46% do preço total. Ao passo que, também atinge o GLP vendido a granel. Então, o preço para o consumidor final também será maior.

Em 03 de dezembro, a Petrobras já havia realizado reajuste de 5%, tornando o gás de cozinha mais caro. A estatal afirmou em nota que desde novembro de 2019 faz com que os preços do gás de cozinha para as áreas de indústria e comércio se equivalessem. Bem como, que a mercadoria é vendida para as distribuidoras a granel, que são responsáveis pelos preços passados ao consumidor final.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Qual o motivo do gás de cozinha mais caro?

A Petrobras informou que os preços do gás de cozinha, o GLP, usam como referência o preço de paridade de importação, formado pelo valor do produto no mercado internacional. Somado ainda aos gastos que os importadores teriam, em itens como frete de navios, taxas portuárias e demais custos internos de transporte para cada ponto de fornecimento.

Além disso, o motivo para o gás de cozinha mais caro também é por razão da taxa de câmbio e dinâmica de commodities em economias abertas.

Como dito, o preço do petróleo registra aumentos no cenário internacional. Na quarta-feira, o barril do tipo Brent fechou cotado em US$ 54,30.

Leia também: