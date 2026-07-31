Economia

Governo autoriza novo prazo e Desenrola Brasil vai até 31 de agosto

Veja as regras para aderir ao programa do governo federal

Escrito por Anny Malagolini
desenrola brasil dinheiro Programa limpa nome - Pexels
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Tem nome sujo? Os brasileiros endividados têm até 31 de agosto de 2026 para renegociar suas dívidas com juros menores e descontos por meio do Desenrola Brasil 2.0. O prazo foi prorrogado pelo governo federal para ampliar o acesso ao programa e permitir que mais pessoas regularizem a situação financeira. Veja como funciona o Desenrola Brasil.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, informou que o governo federal prorrogou a adesão ao Desenrola Brasil 2.0 até 31 de agosto de 2026, prazo final da medida provisória que criou o programa.

Segundo o ministro, a ampliação do prazo permitirá que mais consumidores regularizem pendências financeiras antes de solicitar crédito para a compra de carros e motocicletas, aumentando as chances de aprovação nas novas linhas de financiamento.

Como funciona o Desenrola Brasil 2026?

O Desenrola Brasil 2.0 é voltado para brasileiros que recebem até cinco salários mínimos, o equivalente a R$ 8.105 em 2026. O programa permite a renegociação de dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026, que estejam em atraso entre 90 dias e dois anos. Entre as modalidades contempladas estão cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal (CDC).

Segundo o Ministério da Fazenda, os juros das novas operações são limitados a 1,99% ao mês, enquanto os descontos variam entre 30% e 90% sobre o valor principal da dívida, de acordo com o tipo de crédito e o prazo escolhido.

Podem participar do Desenrola Brasil 2.0 os brasileiros que recebem até cinco salários mínimos (R$ 8.105) e possuem dívidas enquadradas nas regras do programa.

As dívidas precisam ter sido contratadas até 31 de janeiro de 2026 e estar com atraso entre 90 dias e dois anos.

Para aderir ao programa, o consumidor deve fazer todo o processo pela internet, por meio da plataforma gov.br, ou utilizar os canais disponibilizados pelas instituições financeiras participantes.

Depois de acessar o sistema, basta consultar as dívidas disponíveis para renegociação, escolher a proposta mais adequada e concluir a contratação das novas condições de pagamento. Quem ainda não possui cadastro no gov.br pode criar uma conta gratuitamente para utilizar o serviço.

Podem ser renegociadas as dívidas de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal (CDC), desde que tenham sido contratadas até 31 de janeiro de 2026 e estejam em atraso entre 90 dias e dois anos.

Os descontos podem variar de 30% a 90%, conforme a modalidade da dívida e o prazo escolhido para pagamento. Já os juros das novas operações são limitados a 1,99% ao mês.

Quem deseja renegociar deve acessar a plataforma gov.br ou procurar os canais oficiais das instituições financeiras participantes. Após consultar as ofertas disponíveis, o consumidor poderá escolher a proposta com desconto e concluir a renegociação diretamente pelos canais autorizados.

Segundo o Ministério da Fazenda, o programa já renegociou mais de R$ 22 bilhões em dívidas e realizou cerca de 3,6 milhões de renegociações até o fim de junho. Com isso, o saldo devedor caiu de aproximadamente R$ 22 bilhões para R$ 4 bilhões.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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