Hoje tem pagamento do Auxílio Brasil? Veja o calendário

Neste sábado, dia 20 de novembro, não haverá pagamento do Auxílio Brasil – programa que colocou fim ao Bolsa Família. Os depósitos devem retornar na segunda, dia 22 de novembro. O calendário o leitor pode conferir abaixo:

Calendário de pagamento do Auxílio Brasil

O calendário de pagamento do Auxílio Brasil 2021 já está em vigor. O depósito do benefício tem datas em novembro e dezembro, e deve continuar ano que vem como substituto do Bolsa Família.

Final do NIS 1

17 de novembro | 10 de dezembro

Final do NIS 2

2 18 de novembro | 13 de dezembro

Final do NIS 3

3 19 de novembro | 14 de dezembro

Final do NIS 4

4 22 de novembro | 15 de dezembro

Final do NIS 5

5 23 de novembro | 16 de dezembro

Final do NIS 6

6 24 de novembro | 17 de dezembro

Final do NIS 7

7 25 de novembro | 20 de dezembro

Final do NIS 8

8 26 de novembro | 21 de dezembro

Final do NIS 9

9 29 de novembro | 22 de dezembro

Final do NIS 0

0 30 de novembro | 23 de dezembro

Qual o valor do novo auxílio?

O benefício médio pago às famílias é de R$ 224,41 em novembro. Já a partir de dezembro, o Governo Federal prometeu que irá pagar pelo menos R$ 400 mensais. Os recursos estão previstos na PEC 23/2021, em tramitação no Congresso Nacional.

Estão aptos a receber o auxílio Brasil o cidadão que:

Já tinha o Bolsa Família: Auxílio Brasil será pago automaticamente

Se está no CadÚnico, mas não recebia o Bolsa Família: vai para a lista de reserva

Se não está no CadÚnico: é preciso buscar um Cras para registro, sem garantia de receber

A concessão e o valor do benefício podem ser consultados:

Pelo telefone da Caixa 121

Pelo aplicativo do Auxílio Brasil

Leia também:

Saiba qual é o valor do Auxílio Brasil para mães solteiras

Quem recebeu o Auxílio Emergencial vai receber o Auxílio Brasil?