Horário que abre o Banco do Brasil hoje, dia de jogo do Brasil

Com a Copa do Mundo de futebol feminino em andamento, o Banco do Brasil alterou o horário atendimento em suas agências em todo o país em dias de jogos da seleção brasileira. Hoje, 24 de julho, é estreia das brasileiras, então que horas os bancos vão abrir? Veja o horário dessa segunda-feira.

>> Vai ser ponto facultativo em dia de jogo?

Horários do Banco do Brasil em dia de jogo do Brasil

Nos dias de jogos das brasileiras da seleção, haverá horários alternativos de funcionamento das agências bancárias, mas apenas quando tiver jogo da seleção brasileira.

Quando tiver jogo do Brasil às 8 horas da manhã (de Brasília), o expediente bancário ficará assim:

- O atendimento ao público será das 11h às 17h nos estados com horário igual ao horário de Brasília.

- Atendimento ao público será das 10h às 16h nos locais com diferença de 1h em relação ao horário de Brasília.

- Agências funcionam das 9h às 15h nos Estados com diferença de 2h em relação ao horário de Brasília.

- Por fim, as agências de Fernando de Noronha (1h antes do horário de Brasília) vão funcionar das 12h às 18h.

Quando o jogo do Brasil fora antes das 8h, o expediente será o padrão.

O Banco do Brasil informou que todos os canais de atendimento do BB seguem ativos. Além da redes de agências, o BB também conta com o atendimento via App sem interrupção, assim como via Internet Banking (www.bb.com.br), via Central de Relacionamento pelos números: 4004 0001 (Capitais) e 0800-729-0001 (demais regiões) e via o WhatsApp do BB pelo número 61 4004 0001.

Todos os jogos do Brasil na Copa do Mundo feminina 2023

Na primeira fase, já estão marcados três jogos do Brasil na Copa do Mundo feminina FIFA e a boa notícia é que duas partidas serão em dias úteis. Mas embora o governo tenha concedido ponto facultativo nos dias dos jogos da seleção, a regra vale apenas para servidores federais. Sendo assim, a decisão de ter folga ou não cabe as empresas - e não ao empregado.

Jogos da seleção brasileira em 2023:

Brasil x Panamá - 1ª rodada

Segunda-feira, 24 de julho

Horário: às 08h (horário de Brasília)

Local: Estádio Hindmarsh, em Adelaide, Austrália

Brasil x França - 2ª rodada

Sábado, 29 de julho

Horário: às 07h (horário de Brasília)

Local: Estádio Brisbane, em Brisbane, Austrália

Brasil x Jamaica - 3ª rodada

Quarta-feira, 02 de agosto

Horário: às 07h (horário de Brasília)

Local: Estádio Melbourne, em Melbourne, Austrália