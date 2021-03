Veja como fazer declaração pré-preenchida do imposto de renda 2021

A declaração pré-preenchida do imposto de renda deve ficar disponível a partir de amanha, quarta-feira, 24 de março. Segundo a Receita Federal divulgou nesta terça (23), um projeto-piloto da declaração pré-preenchida poderá ser liberado antes do previsto, que era no dia 25 de março. Confira a seguir mais informações sobre a declaração pré-preenchida 2021 e como fazer.

De acordo com o auditor fiscal da Receita Federal, José Carlos da Fonseca, que participou de uma coletiva sobre lançamento da funcionalidade para o IR 2021, que faltam apenas algumas liberações técnicas para compatibilizar as versões de acesso e preenchimento da declaração.

“A gente só pode colocar o serviço inteiro no ar depois que tiver essas versões do aplicativo compatíveis. Assim que forem liberados, a gente libera a versão inteira online. Bem provável que amanhã durante o dia a gente já tenha essa forma de declaração disponível para preenchimento”, afirmou Fonseca.

Como obter a declaração Pré-preenchida?

Assim que estiver disponível, a declaração pré-preenchida 2021 poderá ser acessada pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, no Centro de Atendimento Virtual da Receita (e-CAC). Mas para acessar, o contribuinte precisa recuperar seus dados no e-CAC, salvar na nuvem e importar o documento pré-preenchido para o programa que gera a declaração.

Declaração pré-preenchida 2021: como fazer?

Este ano, o governo ampliou o acesso dos contribuintes à declaração de imposto de renda pré-preenchido. Agora a modalidade está disponível para aqueles com cadastro no site acesso.gov.br. Até 2020, o pré-preenchimento era exclusivo apenas para donos de certificados digitais, que são pagos.

A declaração pré-preenchida é um facilitador ao contribuinte, pois ela já vem com diversas informações já prestadas à Receita Federal por outras fontes. O cidadão deve apenas verificar as informações, corrigindo eventuais distorções e complementando, se necessário. A declaração pré-preenchida está disponível no serviço Meu Imposto de Renda.

Como acessar o Meu Imposto de Renda?

Para baixar o aplicativo Meu Imposto de Renda, o cidadão deve ter um aparelho de celular com acesso à internet. A partir disso pesquisar por “Meu Imposto de Renda” na loja de aplicativos do dispositivo, seja de sistema Android ou iOS. Feito isso, basta clicar em “Instalar” e esperar pelo download. Para conseguir usar todos os serviços do aplicativo é necessário autorizar o celular. Esse processo deve ser feito pelo portal e-CAC, utilizando a sua conta Gov.Br.

A conta precisa ter no mínimo uma das seguintes validações abaixo:

Dados previdenciários, disponíveis no aplicativo o Meu INSS;

Balcão presencial do INSS;

Internet banking;

Validação facial, feita pelo aplicativo Meu Gov.Br;

Validação institucional para servidores públicos;

Certificado digital.

No e-CAC é preciso acessar o sistema Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF) e clicar na opção de “Autorizar Acesso via Smartphones e Tablets”. Ao fazer o cadastro de seu celular, o usuário pode voltar ao aplicativo e ativar o cadastro na lista de declarações, que está localizada no canto superior direito.

Qual o prazo da declaração do IR 2021?

O prazo para a declaração do imposto de renda de 2021, referente ao ano-base 2020, já está correndo desde o dia 1º de março, e vai até o fim de abril, no dia 30. A expectativa é que 32 milhões de declarações sejam enviadas até o final do prazo. O programa Gerador da DIRPF2021 já está disponível para download e o contribuinte já pode deixar o formulário preenchido.

Acompanhe as principais notícias sobre imposto de renda no DCI Digital.

