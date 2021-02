Como conseguir o processo administrativo do INSS?

Para os aposentados que buscam revisar o valor do benefício, um dos documentos importantes é o processo administrativo do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Aqueles que fizerem o pedido da cópia digital do documento devem esperar a liberação, que pode levar até dois meses, segundo o jornal Agora São Paulo. Contudo, o segurado pode pular a etapa e, através do Meu INSS, baixar o processo. O requerimento de cópia do processo é voltado para os segurados com pedidos mais antigos, que ainda não foram digitalizados, e não é necessária para todos. Veja como baixar:

Onde conseguir o processo administrativo do INSS?

Acesse o Meu INSS; Clique em Agendamentos/Solicitações na tela inicial; Procure entre as fichas de solicitações que aparecem na tela a que corresponde ao pedido do benefício cujo processo administrativo você quer baixar e clique sobre a lupa para detalhar o requerimento; Role a tela para baixo até encontrar a imagem do botão com a inscrição BAIXAR PROCESSO.

Como solicitar a cópia de processo administrativo no INSS?

Para os segurados que possuem pedidos mais antigos e que ainda não foram digitalizados, a solicitação da cópia do processo no INSS pode ser feita através do portal Meu INSS. Após verificar se a cópia já está disponível, o segurado deve:

Acesse o login no Meu INSS; Clique em Agendamentos/Solicitações; Selecione “Novo requerimento”; Escolha o serviço que deseja e clique em “Atualizar”; Confira ou altere seus dados de contato e depois clique em “Avançar”; Preencha os dados necessários para concluir o seu pedido.

E é possível acompanhar a resposta do processo em Agendamentos/Solicitações.

Como acessar a plataforma do Meu INSS?

A plataforma Meu INSS pode ser acessada através de site ou aplicativo, ambas as opções podem ser feitas pelo próprio celular do segurado. O endereço do site é: gov.br/meuinss. Então, basta ter um aparelho com internet para entrar. Além disso, para baixar a plataforma, basta procurar por “Meu INSS” na loja de aplicativos do celular e clicar na opção de baixar.

Então, após efetuar o cadastro, o segurado pode fazer o login no Meu INSS e solicitar os serviços que desejar. Na tela inicial, há sugestões de alguns itens e para acessá-los, basta clicar sobre eles e seguir as orientações seguintes. É possível, por exemplo, ver o calendário de pagamentos de benefícios e marcar perícia médica.

Como fazer o pedido de revisão?

Revisões como a ‘revisão da vida toda’, dependem da ajuda de um advogado, já que a revisão surgiu a partir de decisão no STJ. A solicitação da revisão é feita na justiça, já que o INSS não tem o dever de fazer essa revisão.

O valor que você pode receber com a Revisão do Teto do INSS pode variar, e o cálculo considera o câmbio entre moedas que estavam vigentes no país. Assim, recomenda-se a consulta previdenciária com advogado especialista para uma resposta mais exata. Não existe prazo para entrar com o pedido, contudo você só terá direito a receber os valores atrasados dos últimos cinco anos, além do acréscimo no valor do seu benefício.

