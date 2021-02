Telefone INSS: veja qual o número e como funciona o atendimento

Uma das formas de entrar em contato com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é através da Central de Atendimento do órgão. Para isso, basta ligar no número 135, por celular ou telefone fixo. Além do telefone do INSS, também é possível acessar serviços de forma presencial, nas agências, ou pela internet, através do site ou aplicativo Meu INSS.

Nessa central, o segurado pode obter informações sobre serviços da Previdência Social, marcar perícia médica e dar entrada em benefícios, como aposentadoria, auxílio-reclusão, pensão por morte e salário-maternidade.

Em setembro do ano passado, o INSS informou a contratação de mais uma central de atendimento para aprimorar os serviços do telefone 135. A expectativa era de aumento de 30% na capacidade de atendimento nesse canal, após essa contratação.

Como ligar na Central de Atendimento do INSS?

Para entrar em contato com a Central de Atendimento do INSS basta digitar pelo número 135 no momento da ligação. O procedimento é gratuito ao ligar de telefone fixo ou público. Ao passo que, para ligações com celular cobra-se o custo de uma ligação local.

É possível ligar para o telefone do INSS de segunda a sábado, entre às 7h e às 22h, no horário de Brasília.

Como funciona?

Ao ligar para o telefone do INSS, o segurado tem cinco opções de consulta. Na primeira, é possível obter informações sobre a aposentadoria para a pessoa com deficiência, com base na Lei Complementar 142/2013.

Já a segunda opção, é relacionada a revisão. Sendo assim, caso o segurado tenha direito a revisão de benefício do INSS, ele terá acesso a informações sobre o reajuste do pagamento.

Em seguida, na terceira opção, o trabalhador pode consultar a situação de seu benefício, além de se informar sobre serviços da Previdência Social. O atendimento é eletrônico.

A opção número quatro é para o segurado fazer elogios, reclamações, sugestões ou denunciar irregularidades contra o sistema previdenciário. O que será encaminhado a Ouvidoria-Geral.

Por fim, na quinta opção, o cidadão pode falar diretamente com um atendente. É possível, realizar a inscrição na Previdência Social, agendar perícia médica, dar entrada em benefício, agendar a contagem do tempo de contribuição ou a emissão da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC).

Quais os serviços do telefone do INSS?

Confira a lista de alguns dos serviços que o segurado tem acesso ao ligar para o telefone do INSS:

Informação sobre os serviços da Previdência Social

Agendamentos

Requerimento de auxílio-doença

Consulta às perícias médicas agendadas

Verificação da data de pagamento de benefício

Informação sobre a situação do benefício

Inscrição do contribuinte individual

Documentos para ter em mãos antes de ligar:

Ademais, veja também os documentos e dados que o cidadão deve ter em mãos antes de ligar para o telefone do INSS, de modo a facilitar o atendimento:

Número de inscrição na Previdência Social, do PIS/PASEP ou do NIT;

CNPJ ou CPF do empregador;

Documentos pessoais, como RG e CPF;

Número do benefício, para o caso do segurado que está recebendo o auxílio-doença

