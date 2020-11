Confira como deve ficar o valor da aposentadoria em 2021

O valor da aposentadoria em 2021 deve acompanhar a quantia do salário mínimo, assim como acontece com os outros benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Dessa forma, consta na proposta de Orçamento do governo federal para o próximo ano o salário mínimo de R$ 1.067. Nota-se que o valor deve ser aprovado no Congresso Nacional.

Dessa forma, caso haja confirmação desta quantia de R$ 1.067, há o aumento em R$ 22 em relação ao salário mínimo atual, que é de R$ 1.045. A saber, o valor não representa um ganho real, pois não está acima da inflação.

Esse reajuste de 2,10% vai impactar o valor da aposentadoria em 2021. Afinal o teto do benefício passaria de R$ 6.101,06 para R$ 6.229,18. Assim como, quem recebe o valor mínimo vai ter o reajuste do salário mínimo.

O salário mínimo atual também não contou com aumento real (acima da inflação) em relação ao ano anterior. Agora, a política seguida é de correção da inflação, de modo que o trabalhador não perca poder de compra. Um dos indicadores usados é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Simulação da aposentadoria em 2021

A plataforma Meu INSS disponibiliza o serviço de “Simular Aposentadoria”, através dele é possível verificar se já têm direito ou quanto tempo falta, e qual será o valor do benefício. Para usar é simples, veja o passo a passo:

Acesse o site ou aplicativo Meu INSS; Faça login; Escolha a opção “Simular Aposentadoria”; Verifique os dados apresentados, e altere o que achar necessário ao clicar no lápis; Clique em “Recalcular”.

Ao finalizar, o segurado consegue ver o resultado da simulação da sua aposentadoria. Se optar por baixar o documento, da para anexá-lo no pedido de aposentadoria. Mas é preciso levar em consideração que ele não tem validade legal

