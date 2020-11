Aplicativo Meu INSS: saiba como usar e veja lista de serviços

O Meu INSS oferece diversos serviços para usar sem sair de casa, como simulação de aposentadoria, dar entrada em benefícios, verificar extratos de recolhimento e calendário de pagamentos. A plataforma pode ser acessada por meio de site ou aplicativo. Para baixar, basta digitar “Meu INSS” na loja de aplicativos do seu celular.

Como se cadastrar?

O cadastro deve ser feito no gov.br, plataforma do governo em que o Meu INSS está incluído. Para se cadastrar, é preciso informar os seguintes dados: o CPF, nome completo, data de nascimento. Além de responder algumas perguntas sobre a inscrição no INSS. Depois disso, se deve criar uma senha de ao menos oito dígitos. Ao concluir esse processo já será possível fazer o login no aplicativo.

Outra opção é obter uma senha provisória por meio do site do banco em que tem conta. Veja as instituições que oferecem isso: Banco do Brasil, Banese, Banrisul, Bradesco, Itaú, Caixa Econômica Federal, Santander e Sicoob.

Benefícios e serviços para solicitar no aplicativo Meu INSS

No aplicativo Meu INSS, é possível pedir por benefícios. O procedimento pode ser feito através da opção “Agendamentos/Solicitações”, bem como o acompanhamento do pedido. A saber, salário-maternidade, aposentadoria por idade e por tempo de contribuição, podem ter concessão de maneira automática. Outros, como o auxílio-doença, necessitam de agendamento de perícia médica. Veja algumas solicitações que podem ser feitas pela plataforma:

Aposentadoria por Idade;

Aposentadoria por tempo de contribuição;

Salário maternidade;

Pensão por morte;

Auxílio-doença;

Benefícios Assistenciais;

Certidão de tempo de contribuição;

Alterar local ou forma de pagamento;

Solicitar pagamento de benefício não recebido;

Recurso e revisão.

Por fim, entenda como funcionam alguns dos serviços oferecidos:

Agendamentos/Solicitações: nesta opção pode se solicitar um benefício ou serviço do INSS e acompanhar o andamento;

Simular Aposentadoria: nessa ferramenta é possível verificar quanto tempo falta para se aposentar;

Agendar Perícia: os agendamentos de perícia médica do INSS podem ser feitos pelo aplicativo;

Atualização de Dados Cadastrais: também é possível atualizar dados de cadastro, como endereço, telefone e e-mail.

