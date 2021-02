Confira o passo a passo para fazer a prova de vida digital do INSS

Com o projeto piloto da prova de vida digital do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), muitos beneficiários poderão realizar esse procedimento obrigatório sem sair de casa. Dessa forma, os aposentados e pensionistas selecionados devem baixar o aplicativo Meu Gov.br e fazer a validação facial com a câmera do celular.

Na nova fase do projeto piloto, iniciada essa semana, 5,3 milhões de segurados poderão fazer o procedimento dessa maneira.

O que é a prova de vida do INSS?

A prova de vida do INSS é um procedimento obrigatório para os segurados do INSS que recebem benefícios por meio de conta-corrente, conta poupança ou cartão magnético. Como o próprio nome diz, eles devem comprovar que estão vivos, e assim garantir a continuidade dos pagamentos da aposentadoria ou pensão.

Essa comprovação deve ser realizada todos os anos e tem o objetivo de evitar fraudes e pagamentos e pagamentos indevidos de benefícios.

De modo geral, a prova de vida deve ser feita no banco em que o cidadão recebe seu benefício. Algumas instituições convocam com base no mês de aniversário, outras com base no vencimento da prova de vida realizada no ano anterior. Em determinados casos, a prova também pode ser feita por meio de visita domiciliar ou hospitalar. Essa possibilidade é válida para as pessoas com dificuldade de locomoção e os maiores de 80 anos de idade.

Além disso, mais recentemente está disponível a opção de prova de vida digital, realizada por meio de biometria facial. O projeto piloto teve início no ano passado.

Como funciona o processo com uso da biometria facial?

- PUBLICIDADE -

A prova de vida digital é realizada com o uso da câmera do celular do segurado, através do reconhecimento facial. Com a expansão desse procedimento, divulgada nesta semana, só será necessário o uso de um aplicativo, o Meu Gov.br.

Nota-se também, que por se tratar de um projeto piloto, o ícone com o procedimento só estará disponível para os beneficiários selecionados. Ao passo que, ao fazer a prova digital o procedimento será efetivado e o cidadão não precisará ir a uma agência bancária.

Passo a passo para fazer a prova de vida digital pelo celular

Os aposentados e pensionistas selecionados para participar do projeto piloto da prova de vida digital, receberão uma notificação no aplicativo Meu INSS para realizar esse acesso. Os contatos também são realizados por meio de mensagens enviadas por SMS e-mail.

Dessa forma, ao clicar na notificação, o cidadão será redirecionado para a realização da prova de vida por meio da biometria facial no aplicativo Meu Gov.br. Então, o primeiro passo é baixar o aplicativo, que está disponível nas lojas de app Play Store e App Store.

Em seguida, o usuário deve entrar no aplicativo, fazer login, e clicar em “Autorizações”. Feito isso selecionar o item marcado como pendente e apertar em “Autorizar”. Então o cidadão deverá confirmar novamente, clicando em “Realizar validação”.

Ao receber uma notificação relacionada a permissão para o Meu Gov.br tire fotos e grave vídeos, a orientação é clicar em “Permitir”. Depois, é preciso inserir o número do documento solicitado, que poderá ser a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O qual será usado para fazer a validação facial.

- PUBLICIDADE -

Então, aparecerão algumas dicas sobre realizar a prova de vida digital pelo celular. Tais como: ficar em um ambiente iluminado, deixar o aparelho na altura do rosto e deixar o rosto visível. Ao clicar em “Entendi” o aplicativo iniciará a leitura da biometria facial.

Sendo assim, basta seguir as orientações que aparecerá na tela. Uma delas, é não retirar o rosto do círculo, caso contrário o procedimento poderá ser reiniciado.

A barra azul na parte de baixo da tela mostrará quanto tempo falta para terminar o processo.

Ao finalizar o processo de validação facial, o sistema vai informar que o INSS enviara uma notificação quando a prova de vida for concluída.

- PUBLICIDADE -

Leia também:

Veja como agendar atendimento no INSS por aplicativo

Pente-fino do INSS 2021: entenda como proteger seu benefício