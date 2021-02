Veja como agendar atendimento no INSS por aplicativo

Antes de ir a uma agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para solicitar por algum serviço, o segurado deve fazer um agendamento prévio por aplicativo ou telefone. Na internet, é possível agendar atendimento no INSS pela plataforma Meu INSS. Então, veja o passo a passo para realizar esse procedimento.

O que é o Meu INSS?

A plataforma do Meu INSS está disponível em formato de site e aplicativo. Ela oferece mais de 90 serviços que podem ser realizados à distância, de modo que os segurados conseguem fazer sua solicitação sem a necessidade de comparecer a uma agência do INSS.

É possível dar entrada em benefícios, emitir extratos, entrar com recurso, fazer simulação de aposentadoria, entre outros. O cadastro é feito a partir do portal Gov.br, que reúne os serviços digitais do governo federal.

Precisa agendar atendimento no INSS?

Devido a pandemia da Covid-19, as agências do INSS ficaram fechadas por um período. A reabertura se iniciou em setembro de 2020, para atendimento com agendamento dos serviços de perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa e reabilitação profissional.

Para conferir quais agências estão abertas, o segurado pode acessar Portal COVID do governo federal e clicar em “Mapa agências abertas”.

Além disso, para manter o isolamento social e para maior praticidade, o segurado pode optar por usar os serviços remotos no portal Meu INSS, quando o atendimento presencial não for necessário.

Como fazer agendamento no INSS pela internet?

Então, confira o passo a passo de como agendar atendimento no INSS pelo site ou aplicativo Meu INSS.

Primeiro, é preciso entrar na plataforma e fazer login com CPF e senha. Em caso de primeiro acesso, o cidadão deve fazer um cadastro.

Feito isso, o próximo passo é clicar em “Agendamentos/Solicitações” na página inicial, logo abaixo de “Serviços em destaque”.

Em seguida, clicar no botão azul escrito “Novo Requerimento” ao final da página.

Então, o segurado deve pesquisar e selecionar o serviço que deseja agendar. Ao clicar em “Agendar para Retirada de Extratos” aparecerão as opções de atendimento presencial para retirar: Carta de Concessão do Benefício, Declaração de Benefício – Consta/Nada Consta, extrato de empréstimo consignado, extrato de pagamento de benefício, extrato para Imposto de Renda (IR) e extrato previdenciário (CNIS).

No caso do serviço poder ser realizado pela internet, sem a necessidade de atendimento presencial, o usuário receberá uma notificação informando isso. Para continuar, basta clicar em “Avançar”. No exemplo, usamos o serviço para emitir a Carta de Concessão do Benefício.

Depois disso, serão exibidos dados pessoais do segurado. A orientação é conferir as informações e clicar em “Avançar”. O próximo passo é indicar a localização para encontrar uma agência próxima do INSS e a selecionar.

Para terminar de agendar atendimento no INSS, o segurado deve escolher entre as datas e horários disponíveis.

Então, no dia e horário agendado, o cidadão deve comparecer à agência do INSS com o comprovante de agendamento e documento de identificação.

Agendamento por telefone

Além do aplicativo, também é possível agendar o atendimento do INSS por telefone. Para isso, basta ligar no número 135. Essa central funciona de segunda a sábado, entre às 7h e às 22h. As ligações são gratuitas de telefone fixo, ao passo que de celular há cobrança de custo de uma ligação local.

