INSS: como gerar a Guia da Previdência Social?

Contribuintes devem se manter em dia com os pagamentos mensais ao gerar e pagar a guia do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), ou Guia da Previdência Social (GPS). O processo pode ser feito através do site da Receita Federal, ou com o débito automático. Confira:

Como gerar a Guia do INSS?

A Guia da Previdência Social (GPS) é o documento do INSS responsável por recolher as contribuições sociais de empresas, contribuinte individual, facultativo, segurado especial ou empregador doméstico. Para pagar:

O primeiro passo de como pagar a GPS é acessar site do Sistema de Acréscimos Legais (SAL), da Receita Federal; Em seguida, é preciso escolher entre as opções disponíveis, informando se é contribuinte filiado antes de 29/11/199 ou a partir desta data; Então, a orientação é selecionar o tipo de filiação ao INSS: contribuinte individual, facultativo ou empregado doméstico. E digitar o número do NIT/PIS/PASEP; Para finalizar, então, é necessário preencher a GPS, com informações como: código de pagamento, mês, salário, número do NIT/PIS/PASEP e valor de recolhimento.

Após gerar a GPS é possível pagá-la em bancos e lotéricas. Para pagar pela internet, pode-se acessar o internet banking da instituição bancária, bem como pagar pelo aplicativo indicando o boleto bancário.

Débito automático

Outra forma de pagar a guia do INSS é através do débito automático. Quem contribui sobre o salário mínimo, pode se cadastrar no seu banco para o débito automático. Dessa forma, o Instituto Nacional do Seguro Social é responsável por informar mensalmente à instituição bancária o valor e a data do débito.

Como gerar a guia do INSS em atraso?

Caso aconteça do contribuinte deixar de pagar alguma guia do INSS, é possível gerar a GPS em atraso para quitar os débitos. Em suma, ela deve ser paga até o dia 15 de cada mês. A partir de um dia de atraso, a guia deverá ser gerada com código de barras para efetuar o pagamento. Assim, ainda há o acréscimo de multas e juros. Nota-se ainda, que o empregado doméstico pode fazer o pagamento em qualquer momento, pois segue legislação própria. Veja como gerar:

Primeiro, é necessário acessar o site do INSS e clicar em “Emitir Guia de Previdência Social através do Sistema de Acréscimos Legais (GPS SAL)” e depois em “Iniciar”; Então, ocorrerá o redirecionamento ao site da Receita Federal e a orientação é selecionar o período de filiação; Feito isso, se deve selecionar o tipo de filiado e digitar o número do NIT/PIS/PASEP; Por fim, basta preencher os campos com os meses que deseja pagar e gerar a GPS. O valor já aparecerá com multas e juros.

