INSS mantém suspensão da prova de vida até janeiro de 2021

Aposentados e pensionistas do INSS que não ainda não fizeram prova de vida, não terão o bloqueio dos benefícios até janeiro de 2021. Conforme publicação no Diário Oficial da União (DOU), o pagamento de pensões, aposentadorias e auxílios previdenciários permanecem até o ano que vem.

Sendo assim, a suspensão da prova de vida para o recebimento de benefícios do INSS faz parte das medidas emergenciais de combate à Covid-19. Inicialmente, a medida entrou em vigor por conta do fechamento das agências do INSS em todo o país. Contudo, após a reabertura das unidades e alto volume de pedidos, permitiu que a medida tivesse prorrogação.

Por fim, a prorrogação da suspensão da prova de vida vale para os beneficiários residentes no Brasil e no exterior. De acordo com a portaria 1.186, a rotina e obrigações contratuais estabelecidas entre o INSS e a rede bancária que paga os benefícios permanece e a comprovação da prova de vida deverá ser realizada normalmente pelo bancos.

Prova de vida do INSS

Sendo assim, a prova de vida do INSS se destina a aposentados e pensionistas , eles devem comparecer anualmente à agência bancária ou do INSS para comprovar que estão vivos e continuar recebendo os pagamentos.

A prova tem realização no mês do aniversário do segurado. Na prática, o segurado deve ir até a agência bancária em que recebe o benefício e levar documento de identificação com foto, podendo ser: carteira de identidade, carteira de trabalho ou carteira de motorista. Em algumas instituições bancárias, é possível fazer o procedimento em terminais eletrônicos com a leitura biométrica.

Além disso, a prova de vida tem realização pela internet, pelo site ou app Meu INSS. No entanto, apenas para beneficiários com mais de 80 anos ou com restrições de mobilidade. Sendo assim, com anexação dos documentos necessários.

Por fim, o recebimento dos benefícios do INSS tem garantia até o início de 2021, assegurados pela suspensão da prova de vida.

