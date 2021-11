Quando vai sair o décimo quarto salário do INSS em 2021?

Aposentados, pensionistas e pessoas que recebem auxílios previdenciários estão ansiosos para saber quando vai sair o décimo quarto salário do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). O pagamento que pode ser liberado ainda este ano representa uma importante ajuda financeira neste final de ano, visto que são pessoas que em sua maioria não possui capacidade laboral para poder recompor seu sustento por meio de trabalho.

É importante lembrar que o governo federal já antecipou os calendários de pagamento do 13º salário e não liberou nenhum outro tipo de benefício para auxiliar os segurados em suas despesas com exames, remédios e consultas cujo valor tem aumentado consideravelmente devido à alta da inflação.

Foi aprovado o décimo quarto salário para 2021?

O pagamento do décimo quarto salário do INSS ainda não foi aprovado definitivamente. Isso porque o projeto de lei 4.367/2020 ainda precisa passar por novas análises na Câmara dos Deputados e, depois, segue para o Senado. Em caso de aprovação, será enviado ao presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) que irá analisar a proposta que foi apresentada pelo deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS).

Para que o pagamento seja oficializado é preciso que o projeto seja sancionado mas, para isso, também é necessário que haja a definição da fonte dos recursos que serão utilizados para custear o pagamento do décimo quarto salário do INSS.

Muitos acreditam que esse pode ser um dos principais impasses para a liberação do 14º salário, visto que atualmente o governo federal também vem buscando recursos dentro do orçamento anual para custear seu novo programa social de transferência de renda chamado Auxílio Brasil.

Quando vai sair o décimo quarto salário do INSS?

Como esse projeto vem sendo discutido desde o ano passado, inicialmente o pagamento seria feito em dezembro de 2020. Mas como ainda não foi aprovado, quem está esperando para saber quando vai sair o décimo quarto salário do INSS, vai precisar aguardar um pouco mais.

Já estamos em novembro e ainda não foi definido um calendário oficial para a liberação do abono extra. Mas é importante ressaltar que existe uma previsão de quando vai sair o décimo quarto salário do INSS.

O projeto de lei estabelece que o pagamento aconteça durante o mês de dezembro para os segurados aptos a receber o benefício. Após a definição do calendário, as datas de pagamento serão divulgadas pelo INSS que é o órgão responsável por acompanhar o pagamento se a proposta for sancionada pelo presidente.

Vai ser pago o décimo quarto salário em 2022?

Vale ressaltar que o projeto de lei propõe que os aposentados e pensionistas que são segurados do INSS recebam o décimo quarto salário não apenas em 2021, mas também nos próximos dois anos. Então, se o projeto de lei for sancionado, estarão garantidas novas parcelas do abono extra.

Diante disso, o pagamento segue a mesma previsão que falamos acima e poderá ser feito durante o mês de dezembro de 2022 e também em 2023 para quem recebe aposentadorias, pensões e auxílios (doença; reclusão; acidente).

É importante ressaltar que as pessoas que recebem benefícios assistenciais, como é o caso do BPC (Benefício de Prestação Continuada) não tem direito de receber o 14º salário.

Qual o valor do 14º salário 2021?

Com a definição dos recursos que serão utilizados e quando vai sair o décimo quarto salário do INSS, o projeto estabelece que serão liberadas parcelas no valor de um salário mínimo para quem atualmente recebe benefícios de R$ 1.100 em 2021.

Para aqueles que recebem quantias que estão acima do mínimo, o abono será pago da seguinte forma: o INSS concederá um salário mínimo acrescido de uma parcela proporcional, que se refere à diferença entre o salário-mínimo atual e o teto de regime geral da previdência social. Em 2021 o teto é de R$ 6.433,57. Vale ressaltar que o limite de pagamento é de dois salários mínimos.

No entanto, o valor será diferente quando vai sair o décimo quarto salário do INSS em 2022 e 2023. Isso acontecerá porque o salário-mínimo é reajustado anualmente e, para isso, o INSS irá calcular o pagamento de acordo com o respectivo reajuste que costuma ser divulgado oficialmente no mês de janeiro.

Qual o dia do pagamento do benefício do INSS?

Enquanto os segurados aguardam quando vai sair o décimo quarto salário do INSS, é possível acompanhar o calendário de pagamentos de benefícios do INSS. O pagamento em questão é referente ao mês de outubro, mas que se estende até o dia 8 de novembro.

Sendo assim, aposentados e pensionistas que recebem um salário-mínimo devem estar atentos às datas que variam de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Para esse grupo, o benefício será liberado nas seguintes datas:

>> NIS final 6: 01 de novembro

>> NIS final 7: 03 de novembro

>> NIS final 8: 04 de novembro

>> NIS final 9: 05 de novembro

>> NIS final 0: 08 de novembro

Por sua vez, aqueles que recebem pagamentos mensais acima de um salário mínimo podem sacar o benefício a partir desta segunda-feira, dia 1° de novembro. Mas atenção: como na terça-feira, 2 será feriado, o calendário será feito da seguinte forma:

>> NIS finais 1 e 6: 01 de novembro

>> NIS finais 2 e 7: 03 de novembro

>> NIS finais 3 e 8: 04 de novembro

>> NIS finais 4 e 9: 05 de novembro

>> NIS finais 5 e 0: 08 de novembro

