Quem pode receber teto máximo de aposentadoria INSS?

O teto máximo da aposentadoria do INSS é de R$ 6.101,06, em 2020. Contudo, o valor tem correção anual pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), do IBGE. Sendo assim, o benefício mensal para aposentados terá atualização em janeiro de 2021.

Sendo assim, para ter direito à aposentadoria, o cidadão deve contribuir com a Previdência Social, a partir de alíquotas do salário mínimo vigente, que em 2020 é de R$ 1.045. Além disso, deve cumprir com a contribuição por período estabelecido na Reforma da Previdência.

Quem recebe?

O teto máximo da aposentadoria do INSS é para contribuintes da alíquota máxima, ou seja, 14% do salário mínimo, o que corresponde a R$ 146,30. Sendo assim, trabalhadores com remuneração entre R$ 3.134,41 e R$ 6.101,06 podem se aposentar com o teto máximo. Além disso, que possui salário maior que o teto, contribui com a alíquota máxima.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Também, para receber a aposentadoria no valor máximo do benefício deve contribuir mensalmente, ou seja, ser contribuinte obrigatório do INSS. Segundo as novas regras da Reforma da Previdência, o período de contribuição é um fator determinante para se aposentar com R$ 6.101,06.

Portanto, o tempo de contribuição é de 15 anos para mulheres e 20 anos para homens, no valor da alíquota de 14%. Mas, para garantir a totalidade do benefício, mulheres precisam contribuir por 35 anos e homens, por 40 anos.

Por fim, os valores vigentes são de 2020. Logo, em 2021, o teto máximo da aposentadoria do INSS deve ter correções.

Cálculo do teto máximo da aposentadoria do INSS

O cálculo da aposentadoria tem como base a média das contribuições dos trabalhadores ao INSS desde 1994.Sendo assim, o valor da aposentadoria é 60% das contribuições, com a soma de 2% a cada ano.

Além disso, o tempo de contribuição deve ser superior a 15 anos para mulheres e 20 anos para homens. Contudo, para receber o valor integral do benefício, os trabalhadores devem contribuir por 35 anos, no caso das mulheres. Já os homens devem contribuir ao INSS por 40 anos.

Para conseguir se aposentar com o valor do teto máximo, o contribuinte deve receber remuneração correspondente ao benefício, a faixa 3 do INSS. Ou seja, ter salário entre R$ 3.134,14 e R$ 6.101,06. Além do período de contribuição obrigatória.

Leia também