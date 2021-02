Saiba como preencher a GPS e garantir contribuições ao INSS

Alguns segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) devem recolher por conta própria os seus valores para a Previdência Social. É o caso dos contribuintes individuais e facultativos, que fazem isso através da emissão da Guia da Previdência Social (GPS). Desse modo, para preencher a GPS é necessário saber alguns dados, como por exemplo o código de recolhimento, valor da contribuição e número do NIT.

O que é a GPS?

A GPS, ou Guia da Previdência Social, é o documento usado para recolher as contribuições do INSS. A partir do pagamento desta guia, o trabalhador passa a garantir sua aposentadoria e a ter acesso a outros benefícios previdenciários quando devidos, como pode ser o caso do auxílio-doença, salário-maternidade, pensão por morte e auxílio-reclusão.

É possível emitir esse documento pela internet ou ainda comprar um carnê em papelaria e preencher manualmente. O pagamento pode ser feito em bancos conveniados, lotéricas ou ainda por meio de débito em conta bancária a partir de aplicativo da instituição financeira.

Quem precisa pagar essa guia?

Para os empregados formais que trabalham em empresas, o recolhimento para a Previdência Social é de responsabilidade do empregador. Ao passo que, os trabalhadores autônomos e outros cidadãos que optam por contribuir ao INSS devem pagar a GPS.

É o caso dos contribuintes individuais, que é a categoria destinada aos trabalhadores que atuam de forma autônoma ou que prestam serviços eventualmente à empresas, sem vínculo formal. E dessa forma, optam por contribuir ao INSS.

Há também os segurados facultativos. Podem escolher contribuir nessa categoria, as pessoas com mais de 16 anos de idade e que não possuem renda própria.

- PUBLICIDADE. -

Como emitir?

Para emitir e preencher a GPS pela internet, o trabalhador deve acessar o portal ou aplicativo Meu INSS e fazer login com CPF e senha. Em seguida, é necessário escolher a opção de “Emitir Guia de Pagamento (GPS)”, ao clicar nesse item ocorrerá um redirecionamento para o site da Receita Federal.

Na nova página, o trabalhador deve escolher a categoria de contribuinte em que se encaixa e informar o número do NIS/PIS/PASEP. Por fim, clicar em “Confirmar” para gerar a guia de pagamento.

Como preencher a GPS?

Então, veja como preencher a GPS para os pagamentos feitos em dia. Nota-se que a guia vence no dia 15 de cada mês, e em casos de atraso a rede bancária só aceita a GPS gerada com código de barras, bem como conterá multa e juros.

Veja abaixo que informações colocar em cada campo para preencher a GPS corretamente.

Campo 1: indicar o nome do contribuinte, telefone e endereço

Campo 2: nesta área é preciso informar a data de vencimento

Campo 3: o contribuinte deve inserir o código de pagamento de sua categoria

Campo 4: deve-se informar a Competência, com o mês/ano de referência do recolhimento

Campo 5: é a área do Identificador, deve inserir o número do NIT/PIS/PASEP do contribuinte

Campo 6: neste campo se deve colocar o valor devido ao INSS pelo trabalhador

Campo 11: é preciso inserir o valor total a ser recolhido ao INSS

- PUBLICIDADE -

No caso da GPS em carne, a ser preenchida de modo manual, deverão ser usadas duas vias. A primeira pode ficar como forma de controle do agente arrecadador. Já a segunda via, é destinada ao contribuinte, como meio de comprovação do recolhimento.

Para quem opta pelo pagamento trimestral da GPS, o valor da contribuição será o total das contribuições mensais agrupadas por trimestre civil. Essa opção está disponível para contribuintes individuais e facultativos que recolhem sobre o salário mínimo vigente.

Leia também:

Como fazer o recolhimento da contribuição do INSS em atraso?

Confira os códigos de pagamento do INSS para autônomos

INSS: como gerar a Guia da Previdência Social?