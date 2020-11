Saiba qual é a idade mínima para aposentadoria em 2021

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Com a Reforma da Previdência, houve mudanças quanto a idade mínima para aposentadoria. Sendo assim, a exigência anterior de 65 anos de idade para homens e de 60 anos para mulheres, além da carência de 180 meses, passou a ser um pouco maior.

Para a aposentadoria por idade em 2021, mulheres deverão ter idade mínima de 61 anos de idade e 15 anos de contribuição. Já os homens, continuam com as mesmas regras, ou seja, idade mínima de 65 anos de idade e 15 anos de contribuição.

No entanto, homens que ainda não ingressaram no mercado de trabalho em 2020, deverão ter 65 anos de idade e contribuição ao INSS de 20 anos. Sendo assim, essa exigência entra em vigor para solicitantes a partir de janeiro do ano que vem.

Além disso, vale ressaltar que a aposentadoria por idade, no caso das mulheres, deve progredir 6 meses a cada ano. Sendo assim, em 2021, as mulheres podem se aposentar com 61 anos. Em 2022, a exigência é de 61,5 anos e por fim, em 2023, ter 62 anos completos.

Além disso, vale ressaltar que a aposentadoria por idade, no caso das mulheres, deve progredir 6 meses a cada ano. Sendo assim, em 2021, as mulheres podem se aposentar com 61 anos. Em 2022, a exigência é de 61,5 anos e por fim, em 2023, ter 62 anos completos.

Por fim, é importante sempre saber qual o valor da aposentadoria antes de dar entrada, além de contar com a ajuda de um advogado especialista em direito previdenciário. Mas também, para saber mais informação, basta acessar o site da Previdência Social Qual é o valor da aposentadoria? O teto máximo da aposentadoria do INSS é de R$ 6.101,06, em 2020. Contudo, o valor tem correção anual pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), do IBGE. Sendo assim, o benefício mensal para aposentados terá atualização em janeiro de 2021. Sendo assim, para ter direito à aposentadoria, o cidadão deve contribuir com a Previdência Social, a partir de alíquotas do salário mínimo vigente, que em 2020 é de R$ 1.045. Além disso, deve cumprir com a contribuição por período estabelecido na Reforma da Previdência de 15 anos de contribuição. Por fim, o cálculo da aposentadoria tem como base a média das contribuições dos trabalhadores ao INSS desde 1994. O valor da aposentadoria é 60% das contribuições, com a soma de 2% a cada ano.

