Saiba quando sairá o décimo terceiro dos aposentados do INSS

Benefícios do governo podem aliviar a situação de cidadãos que enfrentam problemas financeiros em meio a pandemia da Covid-19. Um dos esperados é o décimo terceiro dos aposentados do INSS e demais segurados que recebem benefícios previdenciários.

O pagamento para os meses de agosto e novembro ficou definido em decreto. No entanto, há possibilidade de antecipação, como ocorreu no ano passado. Desta vez, para os meses de fevereiro e março. Entenda a situação.

Quem pode receber o décimo terceiro do INSS?

Além dos aposentados, também recebem o décimo terceiro do INSS todos os segurados que são contemplados por algum benefício previdenciário. São eles: aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-acidente, pensão por morte, auxílio-reclusão e salário-maternidade.

Qual o valor do benefício?

O valor do décimo terceiro dos aposentados do INSS é igual aos pagamentos mensais que recebem. Para quem ganha um salário mínimo, atualmente de R$ 1.100, as parcelas têm valor igual e não há desconto do Imposto de Renda. Então em 2021 serão duas parcelas de R$ 550.

Já para segurado que recebe acima de um salário mínimo o cálculo é diferente. A primeira parcela é de 50% do valor do benefício. Já a segunda recebe o desconto do IR.

Pagamento do décimo terceiro dos aposentados em 2021

A partir do Decreto nº 10.410, que foi publicado no Diário Oficial da União no dia 1 de julho de 2021, se definiu o pagamento do décimo terceiro dos aposentados do INSS para meses antes do convencional. A partir deste ano, a primeira parcela será paga em agosto e a segunda parcela em novembro. Anteriormente, a antecipação só poderia ser autorizada por meio de decreto presidencial.

Sendo assim, os segurados devem receber as parcelas do abono junto com os pagamentos dos benefícios nos meses de agosto e novembro, seguindo o calendário regular do INSS.

Benefício será antecipado?

Apesar da definição dos meses de agosto e novembro para pagamento do décimo terceiro dos aposentados do INSS, há a possibilidade desse abono ser concedido antes em 2021.

De acordo com informações da colunista do jornal Folha de São Paulo, Mônica Bergamo, o governo federal decidiu antecipar o 13º salário do INSS. Essa medida ocorre em meio ao fim dos pagamentos do auxílio emergencial e ao aumento de casos de Covid-19 no começo do ano.

Segundo a coluna, publicada em 12 de janeiro, a primeira parcela deve ser paga em fevereiro e a segunda em março. Essa antecipação é vista como viável pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, por não acrescentar novos custos ao Orçamento de 2021.

No ano passado, o pagamento do abono para aposentados também foi antecipado. A primeira parcela do 13º para aposentados e pensionistas foi paga entre 24 de abril e 8 de maio. E a segunda, entre 25 de maio e 5 de junho.

