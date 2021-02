Veja se você tem direito a aposentadoria por invalidez

Um dos tipos de aposentadorias concedidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é a aposentadoria por invalidez, destinada a segurados que ficaram incapaz de trabalhar de modo permanente. Para saber quem tem direito a aposentadoria por invalidez é válido verificar as regras do benefício, que incluem realização de perícia e tempo mínimo de contribuição. Ao passo que, há também casos em que o benefício pode ser concedido mesmo que o trabalhador não tenha cumprido a carência prevista.

O que é o benefício?

A aposentadoria por invalidez é um benefício do INSS concedido ao trabalhador que está permanentemente incapaz de exercer suas atividades profissionais e não pode ser reabilitado para outra profissão. Nota-se que, essas questões devem ser comprovadas a partir de perícia médica do órgão. O procedimento pode ser agendado pela internet, por meio do site ou aplicativo Meu INSS.

Além disso, o benefício deve ser reavaliado a cada dois anos, para verificar se o segurado continua tendo direito a esses pagamentos mensais. O benefício é encerrado quando o segurado recupera a capacidade e/ou volta ao trabalho.

Quem tem direito a aposentadoria por invalidez?

Como visto quem tem direito a aposentadoria por invalidez é o segurado do INSS permanentemente incapacitado para o trabalho. Mas é necessário cumprir também outros requisitos para receber o benefício previdenciário.

O trabalhador precisa cumprir a carência de ao menos 12 contribuições para poder ter acesso ao benefício. Ao passo que há exceções previstas em lei em que não é preciso atingir essa carência, para o caso de acometimento de doenças consideradas graves, contagiosas ou incuráveis.

Além disso, para ter acesso à aposentadoria por invalidez, o cidadão deve primeiro fazer o pedido do auxílio-doença, que é pago a quem está temporariamente incapaz de trabalhar. Sendo assim, na perícia médica pode se constatar a incapacidade permanente e ocorrerá a indicação para a concessão de aposentadoria por invalidez.

- PUBLICIDADE. -

Outra regra sobre o benefício é relacionada à doença adquirida antes de filiação à Previdência Social. Nesses casos, a pessoa não tem direito a receber a aposentadoria por invalidez, exceto em situações que ocorrer a incapacidade resultar no agravamento da enfermidade.

Nota-se também que, o aposentado por invalidez que precisar da assistência de outra pessoa terá 25% de acréscimo no valor de seu benefício, conforme definido em lei.

Lista de doenças que dão direito a aposentadoria por invalidez

Não há uma lista definitiva de todas as doenças que dão direito à aposentadoria por invalidez, afinal a concessão do benefício será definida a partir de avaliação realizada em perícia médica. No entanto, há um conjunto de doenças definidas em lei que dão acesso ao pagamento mesmo sem o cumprimento das contribuições mínimas.

Então saiba quem tem direito a aposentadoria por invalidez sem cumprir a carência de 12 contribuições ao INSS. Veja a lista de doenças:

Doença de Parkinson

Tuberculose ativa

Alienação mental

Cegueira

Nefropatia grave

Síndrome da deficiência imunológica adquirida (AIDS)

Esclerose múltipla

Hanseníase

Hepatopatia grave

Espondiloartrose anquilosante

Estado avançado de osteíte deformante (doença de Paget)

Paralisia incapacitante e irreversível

Neoplastia grave

Cardiopatia grave

Contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada

Também não se exige o cumprimento de carência em casos em que a incapacidade permanente para a profissão ocorrer em razão de doenças causadas pelo trabalho e acidentes de qualquer tipo.

O que fazer ao ser diagnosticado com uma dessas doenças?

- PUBLICIDADE -

Não basta ser diagnosticado com uma das doenças listadas acima para ter direito a aposentadoria por invalidez. Sendo assim, é preciso comprovar por meio de perícia médica que a enfermidade deixou o segurado permanentemente impossibilidade de trabalhar e ser reabilitado para outra profissão. Também é preciso estar na qualidade de segurado do INSS, apesar do cumprimento da carência não ser necessário.

Leia também:

Qual o tempo de carência dos benefícios do INSS?

Documentos para aposentadoria: confira a lista completa

Como consultar auxílio-doença: saiba se benefício foi aprovado