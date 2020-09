Patrimônio do banqueiro Joseph Safra é estimado em US$ 23,7 bilhões e está na lista dos homens mais ricos do mundo

De origem libanesa, Joseph Safra veio para o Brasil ainda criança. Hoje em dia ele é considerado o banqueiro mais rico do mundo. Segundo o ranking dos bilionários da Forbes, sua fortuna em 2020 é estimada em US$ 19,9 bilhões.

Quem é Joseph Safra?

Joseph Safra é o homem que possui a maior fortuna do Brasil e ocupa a 39 ª colocação no ranking das pessoas mais ricas do mundo. Mas como ele conquistou esse império?

Para quem não sabe, Safra veio de uma linhagem de banqueiros judeus que negociava o câmbio de moedas e ouro em mercados europeus, africanos e asiáticos. Ele aprendeu tudo que sabe com o pai e seguiu seus caminhos.

Embora seja o número um no Brasil, Joseph nasceu em Beirute, no Líbano e, veio para a América Latina tentar a vida seguindo o ofício de sua família. Chegou ao país tropical em 1962, com sua família já inserida no mercado financeiro nacional.

Assim, ele foi o responsável pela fundação do quarto maior banco do Brasil, o Banco Safra, instituição voltado ao private bank. Além disso, o bilionário também é dono do banco J. Safra Sarasin, na Suíça, possui operações no Safra National Bank, em Nova York, e várias propriedades imobiliárias nos Estados Unidos.

O Segredo do Sucesso

O sucesso de Joseph Safra vem dos ensinamentos de seu pai. Desse modo, o banqueiro é extremamente conservador quando se trata de economia. Assim, Safra detesta riscos e mantém liquidez necessária para que suas empresas ganhem reconhecimento justamente por isso.

Dessa maneira, o empresário acumulou riquezas pensando a longo prazo, investindo lenta e constantemente. Pessoas próximas, dizem que o Safra é simples e aritmético. Os resultados da cautela e solidez podemos observar agora.

Hoje, ele é o homem mais rico do Brasil com um patrimônio estimado em 19,9 bilhões de dólares. Em termos de dinheiro, Joseph Safra também se destaca internacionalmente, ocupando o 31º lugar na lista das pessoas mais ricas do mundo, sendo o banqueiro mais rico do globo!

Com tantos feitos, o banqueiro saiu dos holofotes, deixando o comando de seus bancos e o legado bilionário aos cuidado dos filhos. Atualmente, Joseph Safra desfruta de seus 82 anos em sua mansão de 11 mil metros quadrados no Morumbi.

Ainda, o sobrenome Safra também é reconhecido no meio filantrópico com doações para hospitais, museus e à comunidade judaica.

A Arte e a Filantropia como princípios de Joseph Safra

Além da paixão por números e negócios, Joseph Safra é investir em projetos filantrópicos e sociais. Isso porque a família distribui parte de sua fortuna em iniciativas de medicina, artes e educação.

Na cultura, por exemplo, o empresário criou o Instituto J. Safra, que apoia exposições e artistas brasileiros, bem como a promoção das artes. Para a Pinacoteca de São Paulo, ele já doou esculturas de Auguste Rodin, Aristide Maillol e Camille Claude.

E por falar em cultura, Joseph Safra é amante de livros raros. Por isso, ele acabou se tornando um dos maiores colecionadores de obras literárias, ficcionais e documentais do Brasil.

Já na saúde, o banqueiro é um dos maiores doadores do Hospital Albert Einstein e o Hospital Sírio-Libanês, os mais importantes hospitais de São Paulo. Ele também apoia associações como a Fundação Dorina Nowill para Cegos e a Associação de Assistência à Criança Deficiente.