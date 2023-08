Lula decidiu se vai ter horário de verão em 2024 ou não?

O Brasil deixou de adotar o horário de verão em 2019, após ser extinto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A medida consistia em adiantar os relógios em 1 hora entre os meses de outubro a fevereiro, visando a economia de energia elétrica nos horários de pico. Mas agora com Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o horário de verão vai voltar em 2024?

Vai ter horário de verão em 2024?

Faltando um mês, o presidente Lula ainda não decidiu se o Brasil vai voltar a adotar o horário de verão para a temporada de 2024. A mudança dos relógios costumava ocorrer a partir de outubro e seguia até meados de fevereiro.

Em nota enviado ao UOL, o Ministério de Minas e Energia informou que ainda "está avaliando e levantando todas as possibilidades de cenário com a adoção ou não do horário de verão".

O horário de verão é adotado por diversos países do mundo e consiste em adiantar uma hora no relógio durante os meses do verão. A ideia é aproveitar a luz natural do dia e economizar energia elétrica nos horários de pico, entre o final da tarde e começo da noite.

Dessa forma, os equipamentos, como lâmpadas ou abajures, ficariam menos tempo ligados, já que há mais luz solar.

A mudança é feita apenas na época do solstício de verão, quando a incidência de sol na Terra é maior, fazendo com os dias sejam maiores e as noites menores. Dessa forma, ao adiantar os relógios, é possível ter maior tempo de claridade durante os dias e evitar o uso de luz elétrica por, pelo menos, uma hora nos horários de pico.

Vale lembrar que apenas os locais mais afastados da linha do Equador sentem essa diferença. Lugares que estão no centro do globo não apresentam variação significativa da incidência da luz solar. Por isso, países como o Equador não adotam o horário de verão, mas já os locais da Europa sim.

No Brasil, quando o país adotava o horário de verão, estados mais ao Norte não aderiam à medida, mas as federações do centro-sul adiantavam uma hora nos relógios.

Quem criou o horário de verão?

O horário de verão foi instituído no Brasil durante o governo de Getúlio Vargas, no ano de 1931, sendo mantido por alguns meses até o ano seguinte. Posteriormente, retornou de forma esporádica em 1932, de 1949 a 1952, em 1963 e de 1965 a 1967. Na época, o argumento era de que a prática traria grandes benefícios ao público, pelo fato de economizar luz artificial.

No entanto, foi apenas a partir de 1985 que a medida passou a ser adotada anualmente em caráter fixo, com duração e abrangência territorial definidas por decretos do governo. Em 2008, ficou decretado que o horário de verão se tornaria algo permanente, prevalecendo do terceiro domingo de outubro até o terceiro domingo de fevereiro do ano seguinte.

O modelo durou até abril de 2019, quando o presidente Jair Bolsonaro (PL) determinou o fim do horário de verão.

