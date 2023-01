Fim do real? Lula quer criar moeda comum na América Latina

No último domingo, dia 22 de janeiro, foi divulgada uma carta conjunta assinada pelos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) e Alberto Fernández (Argentina). No texto, ambos afirmam que são a favor de iniciar estudos para a criação de uma moeda comum – que é diferente de uma moeda única – não somente entre Brasil e Argentina, mas também entre os demais países da América do Sul.

A repercussão internacional levantou dúvidas, especialmente entre os brasileiros, sobre o que seria uma moeda comum, se ela funcionaria como o Euro entre as nações sul-americanas, e se isso significa o fim do real.

O que é uma moeda comum?

Uma moeda comum não precisa ser considerada a moeda oficial de cada território, visto que ela é considerada como uma unidade monetária usada em diferentes países. Por isso, sua principal função seria realizar transações econômicas entre as nações que a utilizam. No caso, de acordo com a carta divulgada, o proposto pelos presidentes Lula e Fernández é a criação de uma moeda comum.

Já a moeda única funcionaria como o Euro, por exemplo, que é a adotada pela União Europeia (UE) e tida como a oficial em 20 entre os 27 países integrantes da mesma. Justamente por ser a moeda oficial, o Euro pode ser utilizado em transações financeiras sem a necessidade de variações cambiais.

Durante um evento com empresários brasileiros e argentinos ocorrido nesta última segunda-feira, 23, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que não existe nenhum projeto de substituição do real, mas sim de estudos para verificar se é viável a criação de uma moeda digital comum que seria usada somente em trocas comerciais. Um dos objetivos seria reduzir a dependência de países da América Latina em relação ao dólar.

“Recebemos dos nossos presidentes uma incumbência de não adotar uma ideia que era do governo anterior, que não foi levada a cabo, da moeda única”, informou Haddad. “O meu antecessor, Paulo Guedes, defendia muito uma moeda única entre Brasil e Argentina. Não é disso que estamos falando. Isso gerou uma enorme confusão, inclusive na imprensa brasileira e internacional.”

Uma moeda comum seria boa para os países?

Além de ser um possível caminho para diminuir a dependência em relação ao dólar, a adoção de uma moeda comum também poderia dinamizar o comércio entre os países sul-americanos, segundo o ministro Fernando Haddad. “Trata-se de avançarmos nos instrumentos previstos e que não funcionaram a contento, nem pagamento em moeda local e nem os Convênios de Pagamento e Créditos Recíprocos (CCRs) dão hoje uma garantia de que podemos avançar no comércio da maneira como pretendem os presidentes”, declarou.

Qual é a moeda da Argentina?

Atualmente, a moeda utilizada na Argentina é o peso argentino, conhecido como ARS e representado pelo símbolo $. Nesta terça-feira, 24, ele equivale a 0,028 do real brasileiro. O ARS começou a circular há mais de 20 anos, em 1992. No início, ele sustentava a paridade com o dólar, e esse período ficou conhecido como “el uno a uno” entre os argentinos.

Uma década depois da sua criação, em 2002, a lei que mantinha a paridade foi revogada e o peso argentino passou a ficar desvalorizado, não somente em relação ao dólar, mas também ao real.

Qual é a moeda mais desvalorizada do mundo?

De acordo com levantamento feito pela plataforma Economatica em 2022, comparando moedas de 25 países, a lira turca é a mais desvalorizada em relação ao dólar, seguida do peso argentino e do peso chileno.

A moeda da Turquia começou a cair em 2021, com um dos principais motivos apontados sendo a interferência do presidente turco Recep Tayyip Erdogan sobre a política financeira e monetária do país.