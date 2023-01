Lula vai emprestar dinheiro para Argentina?

Em sua visita à Argentina no último dia 23, o presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) voltará a financiar projetos de desenvolvimento e de engenharia em países vizinhos do Brasil. De acordo com Lula, a atuação do BNDES garante o protagonismo brasileiro no financiamento de grandes empreendimentos da América Latina.

A declaração aconteceu ao lado do presidente argentino, Alberto Fernández, em Buenos Aires. Ambos os presidentes também se reuniram com empresários dos dois países.

“Eu vou dizer para vocês uma coisa. O BNDES vai voltar a financiar as relações comerciais do Brasil e vai voltar a financiar projetos de engenharia para ajudar empresas brasileiras no exterior e para ajudar que os países vizinhos possam crescer e até vender o resultado desse enriquecimento para um país como o Brasil. O Brasil não pode ficar distante. O Brasil não pode se apequenar.”

Empréstimo do BNDES à Argentina

De acordo com a Agência Brasil (vinculada à Empresa Brasil de Comunicação), Lula defendeu que o BNDES deve emprestar mais dinheiro ao país vizinho. “Faz exatamente quatro anos em que o BNDES não empresta dinheiro para desenvolvimento porque todo dinheiro do BNDES é voltado para o Tesouro, que quer receber o empréstimo que foi feito. Então, o Brasil também parou de crescer. O Brasil parou de se desenvolver e o Brasil parou de compartilhar a possibilidade de crescimento com outros países.”

Durante a gestão anterior do Governo Federal, o próprio BNDES realizou auditorias em financiamentos feitos pelo Brasil na década passada, destinados para países latino-americanos, e não encontrou irregularidades.

"A Argentina é, em toda a América Latina, o principal parceiro comercial do Brasil. [...] A Argentina é o terceiro parceiro comercial do Brasil, só perde para a China e para os Estados Unidos, isso tem que ser valorizado, isso só pode ser valorizado, não por conta dos presidentes, mas por conta dos empresários, são vocês que sabem fazer negócio, são vocês que sabem negociar”, declarou Lula.

O presidente argentino, Alberto Fernández, pontuou que ambos os países concordam que é necessário fortalecer o Mercosul, bem como a União de Nações Sul-Americanas (Unasul) e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).

A Agência Brasil ainda adianta que, durante a viagem de Lula à Argentina, é esperada a divulgação da proposta de um mecanismo de financiamento às exportações de manufaturados do Brasil para a Argentina. Funcionaria da seguinte forma: bancos brasileiros (públicos e privados) concederiam empréstimos em reais para importadores argentinos que comprarem produtos industrializados do Brasil; o banco brasileiro, por sua vez, adiantaria o dinheiro ao vendedor e cobraria do comprador argentino. Para isso, os dois países envolvidos forneceriam garantias – como, por exemplo, recursos para impedir que os juros subam.

Tal proposta também estipularia que esses financiamentos só serão liberados quando a Argentina oferecer a quantia equivalente em reais, por meio de títulos ou contratos com circulação internacional depositados no Brasil, na Inglaterra ou nos Estados Unidos.

O funcionamento seria semelhante aos financiamentos concedidos pela China, desde 2019, aos importadores argentinos – a diferença, no entanto, é que o governo chinês fornece contratos de “swap” (troca de moedas), que passam pelos bancos centrais chineses e argentinos.

Lula pediu desculpas aos argentinos por tratamento “grosseiro” do Governo Bolsonaro

“Estou pedindo desculpas ao povo argentino por todas as grosserias que o último presidente do Brasil, que eu trato como genocida, por causa da falta de responsabilidade no cuidado com a pandemia, todas as ofensas que fez ao Fernández. Um país que tem a grandeza do Brasil [...] não tem o direito de ficar procurando inimigos. Nós precisamos de construir amigos e parceiros. E por isso quero afirmar que o Brasil está de volta para acolher os companheiros argentinos nos negócios, na cultura, no futebol e na manutenção da relação de amizade que temos há tantos anos.”

O pedido de desculpas de Lula foi declarado depois do encontro com o presidente argentino.

