Cartão corporativo de Bolsonaro e Lula: veja quanto eles gastaram

Nesta quinta-feira (2) os gastos com cartão corporativo durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) foram divulgados em detalhes pelo Governo Federal após a quebra do sigilo de 100 anos imposto pelo ex-presidente. O valor: R$ 27,6 milhões, sem correção com base no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

Ao longo de sua campanha política em 2018 e em 2022, assim como durante seus 4 anos de governo, Bolsonaro criticou duramente o gasto de dinheiro público promovido pelos governos petistas de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff.

Conhecido por aparecer em lives e em imagens nas redes sociais comendo pão puro e bebendo café em copo de vidro barato, almoçando carne com farofa e pegando o alimento sem talheres, mas direto com a mão, Bolsonaro se esforçava para manter uma imagem de homem simples, mas os gastos revelam gostos e despesas de luxo.

Veja com o que Bolsonaro mais gastou no cartão corporativo

No topo das despesas está o pagamento de hotéis num total de R$ 13,7 milhões. Somente no Ferraretto Hotel, localizado no Guarujá, litoral de São Paulo, foram gastos R$ 1,4 milhão no cartão corporativo. O hotel tem vista para o mar e SPA dentro de suas dependências.

Se for levado em conta o valor da diária do quarto mais simples do hotel para hospedar uma pessoa, o valor de R$ 1,4 registrado no cartão corporativo seria suficiente para pagar nada menos que 3.118 diárias, conforme valores divulgados no site do hotel. Durante seu governo, Jair Messias passou alguns feriados, férias e o carnaval de 2022 na cidade.

Os dados sobre os gastos com cartão corporativo efetuados por Bolsonaro e seus antecessores Michel Temer (MDB), Dilma (PT) e Lula (PT) foram disponibilizados no repositório de informações da Secretaria-Geral da Presidência da República pela agência de dados públicos Fiquem Sabendo, que é especializada em pedidos pela Lei de Acesso à Informação (LAI). As informações sobre os governos de Lula já eram públicos, mas também foram disponibilizados no repositório.

Além de despesas altas com viagens, Jair Messias também gastou R$ 8,6 mil de dinheiro público em sorveterias. Em apenas uma compra foram gastos R$ 540 em uma sorveteria.

No Twitter, a deputada federal por São Paulo, Sâmia Bomfim (PSOL), afirmou que Bolsonaro gastou R$ 109 mil em um único dia com o cartão corporativo para pagar uma conta num restaurante simples de Boa Vista, em Roraima. O estabelecimento vende quentinhas, ou marmitas, ao preço de R$ 20. “Pra conta fechar, teriam que fazer 5.450 quentinhas no dia, 227 por hora, por 24h ininterruptas. No mínimo estranho, não acham?”, questionou a parlamentar.

Confira a lista de gastos detalhados com o cartão corporativo do Bolsonaro

Hospedagens - Valor: R$ 13.669.149,08

Fornecimento de alimentação - Valor: R$ 5.511.790,53

Gêneros de alimentação - Valor: R$ 4.783.581,22

Apoio administrativo, técnico e operacional - Valor: R$ 1.538.381,15

Locação de bens móveis e intangíveis - Valor: R$ 699.775,01

Combustíveis e lubrificantes automotivos - Valor: R$ 668.824,56

Material de limpeza e higienização - Valor: R$ 207.975,15

Locação de imóveis - Valor: R$ 69.097,25

Locação de máquinas e equipamentos - Valor: R$ 64.058,50

Material de copa e cozinha - Valor: R$ 50.394,26

Material de acondicionamento e embalagem - Valor: R$ 49.008,87

Quanto Lula gastou?

Se forem considerados os gastos com cartão corporativo feito por todos os ex-presidentes, com valores corrigidos pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) anual, o montante fica assim:

Lula, 1º mandato – R$ 59.075.679,77

Lula, 2º mandato – R$ 47.943.615,34

Dilma, 1º mandato – R$ 42.359.819,13

Dilma, 2º mandato – R$ 10.212.647,25

Michel Temer – R$ 15.270.257,50

Jair Bolsonaro – R$ 32.659.369,02

De acordo com o Portal da Transparência, o uso do cartão corporativo não exige uso de licitação, mas os gastos devem seguir "os mesmos princípios que regem a Administração Pública - legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como o princípio da isonomia e da aquisição mais vantajosa". A tabela de gastos dos antigos governos pode ser vista na íntegra neste link aqui.

