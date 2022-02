Mais 556 mil famílias são incluídas no Auxílio Brasil, veja quem tem direito

Veja as regras do Auxílio Brasil quem tem direito em fevereiro - Foto: Reprodução/Agência Brasil

O pagamento para todos os beneficiários terá início no dia 14, e os depósitos serão feitos de acordo com o NIS de cada família

O Auxílio Brasil atenderá neste mês cerca de 18,05 milhões de famílias brasileiras de baixa renda, segundo informações do Ministério da Cidadania. Isso porque foram incluídas mais 556,54 mil no programa social, mas quem ficou de fora se pergunta sobre as regras do Auxílio Brasil quem tem direito e como receber o benefício mensal, confira.

Auxílio Brasil quem tem direito?

Esse auxílio é voltado às famílias que vivem em situação de extrema pobreza e aquelas que estão em situação de pobreza, desde que tenham entre seus membros gestantes ou pessoas com menos de 21 anos de idade. Para saber se você se enquadra em algum destes grupos, basta conferir se a sua renda familiar mensal está dentro dos seguintes limites previstos pelas regras do programa:

Famílias em situação de extrema pobreza: são aquelas que possuem renda familiar mensal per capita de até R$ 105,00;

Famílias em situação de pobreza: são aquelas que possuem renda familiar mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210,00.

Além deste requisito, quem está se perguntando sobre o Auxílio Brasil quem tem direito também deve fazer a inscrição no CadÚnico (Cadastro Único). Esse cadastro atualmente é a principal porta de entrada para programas sociais que são oferecidos pelo governo federal.

Aqueles que já possuem o CadÚnico também devem conferir se todas as informações estão corretas, visto que o Ministério da Cidadania está realizando a verificação mensal de todos os dados para a inclusão de novas famílias. Portanto, é necessário ter atualizado o CadÚnico nos últimos 24 meses e não ter informações divergentes entre as declaradas no cadastro e as de outras bases do Governo Federal.

Como se inscrever no Auxílio Brasil 2022?

O governo não pretende abrir um cadastro específico do Auxílio Brasil, quem tem direito e possui o CadÚnico mas não recebia o Bolsa Família aos poucos, está sendo incluído no programa como aconteceu nos meses de janeiro e fevereiro.

Por outro lado, quem ainda não está no CadÚnico deve fazer o registro para receber mensalmente, no mínimo R$400. No entanto, isso não é garantia de que no próximo mês haverá o pagamento do benefício.

Após a inscrição, a família é incluída na lista de espera do programa Auxílio Brasil, então quem tem direito deve entrar em contato com o CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) do seu município ou setor responsável pelo programa e agendar atendimento.

No dia e hora marcados, compareça à unidade e apresente os seguintes documentos: CPF; RG; Título de Eleitor, além de certidões de nascimento, casamento ou de óbito. Em caso de família indígena, basta apresentar o Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI).

Também tenha em mãos documentos que comprovem residência, preferência a conta de luz, além de um comprovante de matrícula escolar das crianças e jovens até 17 anos e a Carteira de Trabalho dos membros que desenvolvem atividades profissionais, a fim de comprovar a renda familiar.

A seleção é feita de forma automática, considerando a estimativa de pobreza, a quantidade de famílias atendidas em cada município e o limite orçamentário anual do Auxílio Brasil. Em caso de aprovação nos próximos meses, as novas famílias receberão notificações informando a entrada no programa. Além disso, o governo também enviará, via Correios, o cartão Auxílio Brasil para quem tem direito.

Como receber o benefício em fevereiro?

Todas as famílias que foram consideradas aptas ao pagamento do Auxílio Brasil por ter direito ao benefício, receberão o pagamento neste mês através da conta poupança social digital. A liberação do dinheiro acontecerá a partir da próxima segunda-feira, dia 14.

Os primeiros a serem beneficiados pelo Auxílio Brasil em fevereiro serão os cidadãos que possuem NIS (Número de Identificação Social) cujo dígito final é 1. Assim, quem tem direito ao Auxílio Brasil receberá o pagamento nas seguintes datas:

NIS 1: 14/2 (segunda-feira)

NIS 2: 15/2 (terça-feira)

NIS 3: 16/2 (quarta-feira)

NIS 4: 17/2 (quinta-feira)

NIS 5: 18/2 (sexta-feira)

NIS 6: 21/2 (segunda-feira)

NIS 7: 22/2 (terça-feira)

NIS 8: 23/2 (quarta-feira)

NIS 9: 24/2 (quinta-feira)

NIS 0: 25/2 (sexta-feira)

A partir da data de depósito, o dinheiro poderá ser movimentado através do aplicativo Caixa Tem. Para acompanhar o pagamento, às famílias que foram incluídas no Auxílio Brasil que tem direito podem ligar para o telefone 111 da Caixa Econômica Federal, a fim de solicitar informações sobre o benefício.

Quem preferir também pode acessar o aplicativo do Auxílio Brasil, basta fazer download em um celular e cadastrar os dados do representante familiar. Nesta plataforma estão disponíveis as datas de pagamento, assim como o valor que será recebido neste mês.

