Moedas Mais Desvalorizadas 2020: entenda o porquê da queda

A crise financeira causada pelo novo coronavírus, impactou a economia mundial de maneira histórica. Desse modo, a crise desencadeou desempenhos cambiais desastrosos e a queda de diversas moedas. Assim, confira a lista das moedas mais desvalorizadas 2020 e entenda porque desse fenômeno.

Moedas Mais Desvalorizadas

De fato, 2020 está sendo um ano de muita turbulência econômica. Devido a essa instabilidade, choques no mercado afetaram diversos segmentos sociais, como o comércio, a inflação e os orçamentos nacionais. Desse modo, os impactos ocasionaram uma recessão global sem precedentes e até mesmo países com economia estável estão sendo afetados.

No entanto, países com maior vulnerabilidade e que já enfrentavam problemas econômicos estão sofrendo com a desvalorização cambial e a escassez de recursos para sair da crise. Entre os países com as moedas mais desvalorizadas 2020 estão o Bolívar Soberano Venezuelano e o Dólar Zimbabuano. Assim, ambos os países viram uma desvalorização acumulada em mais de 70% em relação ao Dólar Americano.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Além disso, o Brasil, a República de Seychelles e a Zâmbia tiveram uma depreciação acumulada de mais de 20% em relação ao dólar americano. Acompanhe os fatores que colaboram com a desvalorização e queda das moedas desses países.

VES – Bolívar Soberano venezuelano

Que a moeda venezuelana está em queda a anos, isso não é novidade. Todavia, este ano a depreciação da moeda não apenas continuou, como também piorou. Embora o país venha aumentando regularmente o salário mínimo, o poder de compra dos venezuelanos tem caído cada vez mais, devido a desvalorização da moeda local.

Além disso, o colapso da indústria nacional de petróleo no país dificultou a criação de receitas. Para piorar a situação, a Venezuela está tendo dificuldades em obter apoio financeiro para ações de combate às doenças, uma vez que a estabilização monetária foi complicada por sanções internacionais.

ZWD – Dolar Zimbabuano

Também conhecida como ZimDollar, o dolar zimbabuano é uma moeda relativamente nova no mercado e já estava ema puros antes da pandemia da Covid-19.

A desvalorização da moeda começou no ano passado, quando o Zimbábue resolveu adotar o ZimDollar como única moeda válida no país. Assim, a economia do país começou a enfrentar graves problemas com a transição do uso generalizado da moeda estrangeira para a moeda nacional.

Todavia, com a crise e a falta de confiança do mercado na moeda zimbabuana, o país precisou iniciar um leilão de moeda estrangeira. Porém, o ZimDollar desvalorizou fortemente com os dois primeiros leilões, resultando consequentemente em uma das moedas mais desvalorizadas 2020, chegando quase aos níveis venezuelanos.

Real entre as Moedas Mais Desvalorizadas 2020

O real brasileiro também está entre as moedas mais desvalorizadas de 2020. Desde março a moeda acumula depreciação de 29,6% em relação ao dólar americano, ficando atrás somente do bolívar venezuelano.

Dessa forma, o real é a segunda moeda que mais perdeu valor este ano. Além da crise do novo coronavírus, há diversos fatores que contribuíram para o desempenho negativo da moeda brasileira.

Um dos fatores é a dívida pública do país que vem aumentando significativamente. No ano passado, por exemplo, a dívida bruta do Brasil chegou a 75,8% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2019, um número consideravelmente alto para uma economia emergente.

Agora, a tendência é que a dívida só aumente. Em maio, por exemplo, a dívida já estava em 81,9% do PIB. Além disso, com o avanço do vírus, o governo aumentou os gastos para tentar mitigar os efeitos da recessão no orçamento empresarial e familiar, o que promoverá um maior endividamento do país.

Devido a resistência do Presidente da República, Jair Bolsonaro, em adotar medidas de bloqueio para diminuir os impactos do vírus como isolamento social, o Brasil emergiu como um dos países mais atingidos pela pandemia. Assim, tais circunstâncias contribuíram para o afastamento de investidores, a instabilidade do mercado nacional e aumento da inflação.