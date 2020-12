Nascidos em outubro recebem hoje (9/12) parcela do auxílio emergencial

Nesta quarta-feira (09), a Caixa Econômica Federal paga nova parcela do auxílio emergencial para beneficiários nascidos em outubro. O pagamento faz parte do ciclo 5 e é válido para os inscritos via Cadastro Único, aplicativo ou site da Caixa.

Quem recebe hoje o auxílio emergencial?

Hoje, 3,6 milhões de cidadãos que fazem aniversário no mês de outubro recebem uma nova parcela de R$ 300 ou R$ 600. O valor a ser recebido por meio de poupança social digital varia de acordo com o mês que o beneficiário entrou no programa. Na prática, os cidadãos devem receber cinco parcelas de R$ 600 (ou R$ 1200 para mães chefe de família). Depois disso, podem passar a receber até o fim do ano parcelas do auxílio residual de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família).

Quantas parcelas?

Sendo assim, o total de parcelas a serem adquiridas varia de acordo com o lote que o beneficiário entrou no programa. Veja o número da parcela de hoje de acordo com o lote:

Beneficiários do 1° lote, que começaram a receber o dinheiro em abril, pegam a 8° parcela hoje, no valor de R$ 300 do auxílio residual;

Beneficiários do 2° lote, que começaram a receber o dinheiro em maio, pegam a 7° parcela, no valor de R$ 300 do auxílio residual;

Cidadãos do 3° lote, que começaram a receber o dinheiro a partir de junho, pegam a 6° parcela, no valor de R$ 300 do auxílio residual;

Cidadãos que tiveram o benefício aprovado depois e ainda não receberam as cinco primeiras parcelas, pegam hoje depósito de R$ 600 do auxílio emergencial.

Próximo pagamento

Na sexta-feira (11), a Caixa paga mais uma parcela do benefício para os nascidos em novembro. Ao passo que, quem nasceu em outubro recebe seu próximo e último depósito em 23 de dezembro. Por fim, a data para liberação de saques e transferências do dinheiro recebido hoje é em 22 de janeiro.

