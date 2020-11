Novembro tem a última parcela do saque emergencial do FGTS

No dia 14 de novembro, sábado, ocorre a última liberação do saque emergencial do FGTS. Trabalhadores nascidos em novembro e em dezembro poderão efetuar saque em espécie dos valores recebidos. A saber, cada cidadão pode receber até R$ 1045 de suas contas ativas e inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nota-se que no dia 31 de outubro a liberação para saques ocorreu para os aniversariantes de setembro e de outubro. O calendário do FGTS emergencial é dividido de maneira semelhante ao do auxílio emergencial, com datas para depósito em conta poupança social digital e para liberação de saques e transferências. Bem como, uso do mês de nascimento para divisão.

Sendo assim, todos os depósitos foram feitos até 21 de setembro. E os saques podem ser efetuados até 31 de dezembro, data em que termina o período de calamidade pública imposto pela pandemia da Covid-19.

Como funciona o saque emergencial do FGTS?

O saque emergencial do FGTS consta na Medida Provisória nº 946, de 07 de abril. Se definiu que todo trabalhador que tenha conta do FGTS com saldo, seja ativa ou inativa, pode sacar até um salário mínimo. Trata-se uma medida para o enfrentamento da pandemia.

Antes da liberação para saques e transferências, é possível movimentar o dinheiro no aplicativo Caixa Tem. Para pagar boletos e contas domésticas. E também para fazer compras online com o cartão de débito virtual.

Como sacar o FGTS de R$ 1045?

O saque pode ser feito em terminais de autoatendimento da Caixa, caixas eletrônicos, correspondentes Caixa Aqui e lotéricas.

Para ter acesso ao dinheiro em espécie é preciso gerar um código no aplicativo Caixa Tem. O passo a passo é clicar na opção “Saque sem cartão”, em “Gerar código para saque” e depois no item “Gerar código”. Nota-se que o código pode ser usado em até uma hora.

Além disso, para transferir os valores basta clicar na opção “Transferir dinheiro” e inserir os dados da conta.

