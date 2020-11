Saque-aniversário do FGTS: veja as datas de recebimento e cadastro

Trabalhadores nascidos entre setembro e dezembro podem se cadastrar e receber saque-aniversário do FGTS ainda esse ano. Nota-se que a partir da próxima semana poderão sacar o dinheiro trabalhadores que fazem aniversário em novembro e que optaram pela modalidade.

O saque-aniversário do FGTS permite que o cidadão retire anualmente, no mês de seu aniversário, parte do dinheiro de suas contas ativas e inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A modalidade começou a funcionar esse ano, e permite retirada do valor em espécie e em operações virtuais.

Quem recebe o saque-aniversário do FGTS?

O saque-aniversário do FGTS não é obrigatório. Portanto, para receber é necessário que o trabalhador faça a migração para a modalidade. O procedimento pode ser realizado pelo aplicativo FGTS, e fgts.caixa.gov.br, Internet Banking da Caixa, ou ainda em Agências Caixa. O valor pode ser recebido no mesmo ano em que foi feita a adesão.

Quem faz essa opção não terá direito de retirar todo saldo da conta em caso de demissão sem justa causa. Ao passo que, o trabalhador pode voltar a fazer parte do saque-rescisão, mas a alteração só começa a valer após dois anos da solicitação.

Quando será pago?

O dinheiro fica disponível para saque no mês de aniversário e por mais dois meses. Por exemplo, quem faz aniversário em outubro pode sacar o dinheiro de outubro à dezembro. Em caso de não realização do saque, o dinheiro volta para a conta do FGTS de forma automática.

Ainda é possível se cadastrar e receber esse ano os valores referentes ao saque-aniversário do FGTS. Isso para os trabalhadores nascidos entre setembro e dezembro. Veja o calendário de cadastro até o fim do ano e início de 2021 :

Nascidos em setembro podem se cadastrar até 23 de novembro de 2020;

Nascidos em outubro podem se cadastrar até 22 de dezembro de 2020;

Nascidos em novembro podem se cadastrar até 22 de janeiro de 2021;

Nascidos em dezembro podem se cadastrar até 19 de fevereiro de 2021.

