Novo calendário do auxílio emergencial: veja os pagamentos de novembro

Um novo calendário do auxílio emergencial será liberado a partir do dia 1º de novembro. O pagamento faz parte do 7º ciclo do benefício que, segundo o governo federal, será o último pagamento realizado em 2021.

Por isso, listamos a seguir todas as datas atualizadas para que as pessoas incluídas nessa rodada de pagamentos possam acompanhar como será a finalização do cronograma do auxílio emergencial.

Qual a data da 7 parcela do Auxílio Emergencial 2021?

O benefício começou a ser pago segue para ser pago no dia 18 de outubro para os cidadãos que recebem o auxílio emergencial através do Bolsa Família. Como o pagamento é realizado de acordo com o NIS (Número de Identificação Social), já receberam o benefício aqueles que possuem NIS com final 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O calendário do auxílio emergencial segue para os seguintes beneficiários:

>> NIS com final 8: 27 de outubro

>> NIS com final 9: 28 de outubro

>> NIS com final 0: 29 de outubro

Os trabalhadores que fazem parte do público geral, por sua vez, possuem um calendário do auxílio emergencial diferente e recebem de acordo com o seu mês de aniversário. Para esse grupo o pagamento teve início no dia 20, então, o dinheiro já foi depositado para quem nasceu entre os meses de janeiro à junho. Hoje, dia 27, recebem os nascidos em 27 de outubro. Os pagamentos continuam conforme os seguinte calendário:

>> Nascidos em agosto: 28 de outubro

>> Nascidos em setembro: 29 de outubro

>> Nascidos em outubro: 30 de outubro

>> Nascidos em novembro: 30 de outubro

>> Nascidos em dezembro: 31 de outubro

Quem vai receber no novo calendário do auxílio emergencial?

Com o fim dos depósitos do auxílio para as pessoas que continuam elegíveis ao pagamento, a Caixa Econômica Federal se prepara para liberar o novo calendário do auxílio emergencial. As datas são referentes à liberação do pagamento para o público geral, que poderá realizar saques e transferências de dinheiro para outras contas.

Desta forma, vão receber o dinheiro através do novo calendário do auxílio emergencial, os trabalhadores informais, Microempreendedores Individuais (MEIs), autônomos e pessoas em situação de desemprego que se inscreveram pela internet para receber o auxílio emergencial ou possuem CadÚnico (Cadastro Único para programas sociais do governo federal).

Vale lembrar que os beneficiários do Bolsa Família que também recebem a 7ª parcela do auxílio emergencial, são beneficiados com o direito ao saque na mesma data do depósito que é feito nas contas poupança sociais digitais.

Datas atualizadas do novo calendário do auxílio emergencial

A liberação do pagamento para saques e transferências que acontecerá durante o mês de novembro, também será feito de forma escalonada, seguindo o mês de nascimento do beneficiário. Portanto, os cidadãos devem estar atentos às seguintes datas do novo calendário do auxílio emergencial atualizado:

1ª semana do novo calendário de saques

>> Beneficiários nascidos em janeiro: podem sacar a partir do dia 1º de novembro;

>> Beneficiários nascidos em fevereiro: podem sacar a partir do dia 3 de novembro;

>> Beneficiários nascidos em março: podem sacar a partir do dia 4 de novembro;

>> Beneficiários nascidos em abril: podem sacar a partir do dia 5 de novembro;

2ª semana do novo calendário de saques

>> Beneficiários nascidos em maio: podem sacar a partir do dia 9 de novembro;

>> Beneficiários nascidos em junho: podem sacar a partir do dia 0 de novembro;

>> Beneficiários nascidos em julho: podem sacar a partir do dia 11 de novembro;

>> Beneficiários nascidos em agosto: podem sacar a partir do dia 12 de novembro;

3ª semana do novo calendário de saques

>> Beneficiários nascidos em setembro: podem sacar a partir do dia 16 de novembro;

>> Beneficiários nascidos em outubro: podem sacar a partir do dia 17 de novembro;

>> Beneficiários nascidos em novembro: podem sacar a partir do dia 18 de novembro;

>> Beneficiários nascidos em dezembro: podem sacar a partir do dia 19 de novembro;

Como sacar o benefício após a liberação do novo calendário do auxílio emergencial?

Os beneficiários que possuem direito à 7ª parcela do auxílio emergencial e estão aguardando o novo calendário, também devem saber como fazer o saque do dinheiro em espécie. Uma das principais opções é ir até uma agência lotérica após solicitar o saque do benefício através do Caixa TEM. Para isso, siga os seguinte passo a passo:

>> acesse o app Caixa TEM;

>> clique em “Saque sem cartão”;

>> informe o valor que você pretende sacar;

>> escolha a opção “Gerar código para saque”;

>> confirme a solicitação digitando a senha de acesso;

O código gerado deve ser apresentado em uma agência lotérica no prazo de 1h. Depois desse período é preciso fazer outra solicitação para gerar um novo código. Os beneficiários também podem fazer o saque de forma presencial nas agências da Caixa Econômica Federal. Essa é a principal opção para quem não possui internet para movimentar o recurso por meio do Caixa Tem.

Assim, basta comparecer à uma unidade da instituição bancária de segunda a sexta-feira. Durante o atendimento, tenha em mãos seus documentos pessoais e o cartão cidadão. Os beneficiários podem ainda transferir os recursos para contas em qualquer banco, sem custo.

A conta digital movimentada pelo Caixa Tem também funciona como uma poupança simplificada, desta forma, quem preferir também pode utilizar o dinheiro para fazer compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos com o cartão de débito virtual e QR Code. Além de pagar contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral pelo próprio aplicativo ou nas casas lotéricas pela opção “Pagar na Lotérica”.