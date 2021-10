O calendário da última parcela do auxílio emergencial já começou. O pagamento está sendo feito tanto para os inscritos no Bolsa Família quanto para o público geral, no entanto, muitas pessoas têm uma preocupação em comum e se perguntam: como recebo 7 parcela do auxílio emergencial sem ter acesso à internet.

Atualmente existem várias pesquisas que medem o alcance da rede de internet nos lares brasileiros. Dados da Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, apontam que entre os mais pobres, 40% não tem acesso à internet. Essa situação afeta milhões de pessoas que atualmente estão sem renda e precisam do auxílio emergencial para sustentar a família.

É preciso ter internet para usar o Caixa Tem?

A 7ª parcela do Auxílio Emergencial 2021 está sendo depositada nas contas poupanças sociais digitais das pessoas que continuam aptas ao benefício. A partir do pagamento, o beneficiário pode movimentar o dinheiro utilizando o aplicativo Caixa Tem que deve ser instalado no celular do beneficiário.

Para isso, é necessário ter internet no aparelho. Mas para quem não tem esse serviço e precisa receber a 7 parcela do auxílio emergencial, a Caixa afirmou anteriormente que custeia a navegação no aplicativo Caixa Tem. Assim, o beneficiário pode movimentar sua conta, mesmo que não tenha um pacote de dados suficiente.

No entanto, ao acessar a plataforma nos deparamos com a seguinte mensagem: “Necessário conexão com internet”. Sendo assim, quem não tem internet pode enfrentar dificuldade para receber a última parcela do benefício que está sendo pago neste mês.

Não tenho acesso à internet, como recebo 7 parcela do auxílio emergencial?

Se você quer saber como recebo 7 parcela do auxílio emergencial sem ter internet, saiba que existem algumas opções para ter acesso ao dinheiro que começou a ser depositado nas contas poupanças sociais digitais na última segunda-feira, 18. Isso vale também para quem não tem um aparelho celular para fazer a solicitação de saque via Caixa Tem.

Uma das opções é ir até uma agência da Caixa Econômica Federal e solicitar o saque do benefício. Para isso, procure a unidade mais próxima e aguarde o atendimento. Depois, informe que deseja sacar o auxílio emergencial e a quantia que pretende retirar. Os beneficiários que recebem pelo Bolsa Família, devem apresentar o cartão do programa e o saque pode ser feito na mesma data do depósito.

Por outro lado, aqueles que fazem parte do público geral começaram a receber o benefício nesta quarta-feira, 20, mas precisam aguardar o período de saque. Segundo o calendário, isso acontecerá entre os dias 1º e 19 de novembro.

A partir dessas datas, o beneficiário pode ir até a agência e apresentar o Cartão Cidadão e um documento de identificação com foto. São válidos os seguintes registros:

Carteira de Identidade,

CNH;

Carteira de Trabalho;

Para efetivar a transação informe a sua senha. Outra opção é fazer o saque presencial nas lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui. Nestes casos, também é preciso levar consigo um dos cartões que vimos acima. Quem referir transferir o dinheiro para outra conta, também pode informar ao atendente os dados da conta para que seja efetivada a transação.

Como saber se estou elegível à 7 parcela sem acessar o Dataprev?

A sétima parcela vai ser paga para uma pessoa da família mas, para isso, é preciso ter renda mensal total de até três salários mínimos, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo. O beneficiário não pode estar trabalhando com carteira assinada ou recebendo benefícios previdenciários. Esses são os principais requisitos para receber a 7 parcela do benefício.

Para confirmar se irá receber a 7 parcela do auxílio emergencial 2021, o Ministério da Cidadania orienta que o cidadão acesse o site da Dataprev. A plataforma digital necessita de acesso à internet para realizar a consulta, então, para quem não possui um pacote de dados suficiente para acessar o site, basta aguardar o contato da Caixa via WhatsApp.

Através de mensagens de texto gratuitas a instituição bancária está informando às pessoas que continuam aptas a receber o benefício. Nestas mensagens consta ainda o calendário da 7 parcela do auxílio emergencial 2021, onde o cidadão pode conferir quando será feito o depósito em sua conta poupança digital, além do calendário de saque.

Então, após ser informado sobre o pagamento basta ir até a Caixa para sacar o dinheiro. Através do whatsapp, a Caixa pretende garantir o acesso à informação a beneficiários, muitas vezes sem acesso à internet. Além disso, a instituição bancária também disponibilizou a central telefônica através do número 111. O atendimento é feito de segunda a domingo, no horário das 7h às 22h.

