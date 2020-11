Novo grupo pode sacar FGTS até R$ 1.045 na Caixa

A partir deste sábado (31), os trabalhadores nascidos em setembro e outubro já podem realizar a solicitação de saque ou transferências do valor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) emergencial depositados.

Os trabalhadores que possuem contas ativas ou inativas do FGTS têm direito ao saque. O valor do benefício já havia sido depositado em poupança digital nos dias 31 de agosto para nascidos em setembro e 8 setembro para nascidos em outubro.

Conforme avisado pela Caixa, os saques do FGTS podem ser realizados nas lotéricas a partir de hoje. O saque nas agências só poderá ser feito a partir da próxima terça-feira (3).

Calendário do FGTS

Os pagamentos do FGTS são realizados de acordo com um calendário. O benefício emergencial foi liberado em duas etapas. A primeira etapa, já encerrada, depositou o dinheiro na poupança digital social do Caixa Tem. No entanto, só era possível realizar pagamentos de contas e boletos e compras pelo cartão virtual do aplicativo.

Já na segunda e atual etapa, o valor do fundo de garantia é liberado para saque e transferência. Quem faz aniversário entre janeiro e outubro, já pode movimentar o dinheiro em suas contas do FGTS.

Saque emergencial

Mês de nascimento Crédito em conta Data para saque ou transferência Janeiro 29 de junho 25 de julho Fevereiro 06 de julho 08 de agosto Março 13 de julho 22 de agosto Abril 20 de julho 05 de setembro Maio 27 de julho 19 de setembro Junho 03 de agosto 03 de outubro Julho 10 de agosto 17 de outubro Agosto 24 de agosto 17 de outubro Setembro 31 de agosto 31 de outubro Outubro 08 de setembro 31 de outubro Novembro 14 de setembro 14 de novembro Dezembro 21 de setembro 14 de novembro

Qual valor do FGTS que o trabalhador tem direito?

Cada trabalhador pode movimentar até R$ 1.045. Caso o beneficiário tenha mais de uma conta do FGTS, o dinheiro será referente às primeiras contas de contratos de trabalho antigos. Logo após, o dinheiro pode ser retirado das contas que estão ativas atualmente.

Entretanto, mesmo que o trabalhador possua mais de uma conta, o valor do fundo de garantia não pode ultrapassar um salário mínimo.

Onde consultar o valor?

A consulta de quanto e quando você pode receber com o FGTS pode ser feita por meio de quatro canais de comunicação da Caixa. Confira: