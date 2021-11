Novo pagamento do auxílio emergencial: veja quem vai receber o bônus?

O auxílio emergencial já terminou, mas um grupo de beneficiários ainda pode receber mais uma parcela em novembro. Isso porque, o Ministério da Cidadania informou que vai liberar um novo pagamento do auxílio emergencial para quem for aprovado na última revisão mensal do benefício. Diante disso, veja quem vai receber e como fazer a consulta para saber se você faz parte do grupo que terá direito ao benefício “bônus”.

Quem vai receber a nova parcela do auxílio emergencial?

Primeiro, é importante ressaltar que o novo pagamento do auxílio emergencial não se trata da 8ª parcela do auxílio emergencial, visto que o benefício não será prorrogado. O que acontecerá é a liberação do pagamento retroativo para aqueles que tinham o direito de receber a 7ª parcela no mês de outubro, no entanto, tiveram o pagamento bloqueado/cancelado devido à alguma inconsistência.

O dinheiro será liberado sementes para os beneficiários que fizerem o pedido de contestação para participar da revisão mensal e forem considerados aptos. Portanto, é importante ficar atento ao prazo: a solicitação da nova análise do benefício deve ser realizada até o dia 30 de novembro.

Ao receber o pedido, o Ministério da Cidadania e a empresa Dataprev realizarão novamente a avaliação dos dados dos cidadãos para verificar se continuam atendendo aos requisitos do programa. Pelas regras, o novo pagamento do auxílio emergencial só será permitido para a família que possui renda mensal total de até três salários mínimos, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo.

O cidadão também não pode estar recebendo outros benefícios do governo, como por exemplo, o seguro-desemprego. Além disso, o novo pagamento não será concedido para quem tiver vínculo empregatício através do registro em carteira de trabalho. Para aqueles que atendem aos requisitos, a expectativa é de que o pagamento seja liberado até o dia 30.

Como saber se vou receber do novo pagamento do auxílio emergencial?

Para verificar se você está entre os cidadãos que receberão o novo pagamento do auxílio emergencial, basta fazer a consulta que está disponível no site do Ministério da Cidadania e também na Dataprev. Ao acessar as plataformas, o cidadão deve informar os seguintes dados pessoais:

>> CPF;

>> Nome completo;

>> Nome da mãe;

>> Data de Nascimento;

Depois, clique no botão “sou humano” e envie a solicitação de acesso. Feito isso, basta clicar em “Consulta Auxílio Emergencial 2021” e conferir a situação da parcela. Se no campo do pagamento da 7ª parcela constar o bloqueio, confira o motivo e aperte o botão “contestar”.

Confirme a solicitação e acompanhe o status do processo pela mesma plataforma. Assim como as outras parcelas, o dinheiro será depositado na conta poupança social digital do trabalhador, caso a contestação seja aceita.

Quanto vou receber?

O novo pagamento do auxílio emergencial manterá a quantia que foi recebida pelos beneficiários nas seis parcelas que foram pagas durante 2021. Diante disso, os valores variam entre R$150 e R$375. Essa informação também pode ser consultada no site do Ministério da Cidadania.

Então, para saber quanto você vai receber no novo pagamento do auxílio emergencial, basta conferir se o pagamento bloqueado é de R$ 150 destinado para quem mora sozinho ou de R$ 250 para famílias que possuem dois ou mais integrantes.

Por sua vez, as mulheres que são chefes de família e tiverem direito de receber o novo pagamento do auxílio emergencial receberão uma parcela de R$ 375. Como de costume, o dinheiro poderá ser movimentado através do aplicativo Caixa Tem, ou sacado nas agências da Caixa Econômica Federal, casas lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui.

RELACIONADO

Saiba qual é o valor do Auxílio Brasil para mães solteiras